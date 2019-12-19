WADA может пересмотреть дела оправданных российских спортсменов

ВАДА готовится пересматривать дела медалистов олимпиады в Сочи

Новые доказательства манипуляций русских с допинг-пробами могут привести к дополнительным проверкам ранее оправданных спортсменов, которые выступают за Россию. Их, с большой долей вероятности, могут дисквалифицировать на длительные сроки.

В интервью немецкому изданию Sportschau глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Янгер заявил о том, что не попавшиеся на допинге российские спортсмены не должны расслабляться.

Комиссия WADA может пересмотреть вердикты по оправданным в Международном спортивном арбитраже медалистам, что будет противоречить судебному решению, но чтобы пойти на подобный шаг есть веские аргументы.

- В феврале 2018 Международный спортивный арбитраж полностью оправдал 28 из 39 россиян-участников Олимпиады в Сочи, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Еще 11 спортсменам был сокращен срок наказания с пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх к пропуску одной Олимпиады, - отметил Янгер. - Но полученные недавно доказательства подтасовок обязаны привести к пересмотру их дел.

Напомним, в комиссии атлетов WADA также считают, что за массовые случаи применения, а затем - сокрытия преступлений путем вмешательства ФСБшников, а также за попытки взломов серверов антидопинговых организаций в агентстве руссих нужно забанить на предстоящей Олимпиаде-2020.

Ранее не попавшимся за приемом запрещенных препаратов адептов Путина были готовы допустить к соревнованиям, но при условии их выступления с флагом Игр. Кроме того, на главном спортивном состязании мира никогда не зазвучат звуки российского гимна.

Как известно, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только российские анти-допинговые организации, но и спецслужбы РФ. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2018 в Южной Корее.