Великобритания требует полного бана для русских на Олимпиаде-2020

Русских могут полностью выпилить из международных соревнований

В пятницу, 13 декабря, представители национального олимпийского комитета Великобритании выступили с требованием в полной мере отстранить граждан страны-террориста и от Олимпиады, и от всех международных соревнований. Таким образом британцы присоединились к позиции комиссии WADA и усилили ее.

Хью Робертсон, руководитель НОК Великобритании, выступил с весьма жестким заявлением-обращением к Международному олимпийскому комитету.

По словам чиновника, функционеры Королевства категорически требуют "полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований".

- Систематическое употребление допинга россиянами три Олимпиады подряд нависло над всем олимпийским движением. Мы призываем применить к России максимально жестокие санкции перед Токио-2020, - подчеркнул Робертсон. - В 2018-м году, когда наши, британские спортсмены соревновались с командой России, она просто называлась по-другому - такого не должно повториться. Даже после наказания, которое было перед Пхенчхан-2018, россияне все равно продолжили манипулировать с данными. У них нет никакой уважения к олимпийскому движению и спортсменов.

Напомним, в комиссии атлетов WADA также считают, что за массовые случаи применения, а затем - сокрытия преступлений путем вмешательства ФСБшников, а также за попытки взломов серверов антидопинговых организаций в агентстве руссих нужно забанить на предстоящей Олимпиаде-2020.

Ранее не попавшимся за приемом запрещенных препаратов адептов Путина были готовы допустить к соревнованиям, но при условии их выступления с флагом Игр. Кроме того, на главном спортивном состязании мира никогда не зазвучат звуки российского гимна.

Напомним, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только российские анти-допинговые организации, но и спецслужбы РФ. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2019 в Южной Корее.