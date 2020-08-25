Взрыв на Десне: Следователи подозревают душегубство

Взрыв на Десне: Следователи подозревают душегубство

Национальная полиция Украины озвучила предварительную версию взрыва в военном общежитии на территории учебного центра "Десна".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое - два военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства", - говорится в сообщении.

По факту ЧП открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство).

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