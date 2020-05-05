Взламывал Бундестаг для Путина: Германия объявила русского хакера в международный розыск

Немцы вычислили одного из хакеров-ГРУшников

Во вторник, 5 мая, генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест 29-летнего российского террориста Дмитрия Бадина. Молодого человека подозревают в хакерской атаке на серверы немецкого парламента.

Как утверждают журналисты газеты Sueddeutsche Zeitung, правоохранители сумели идентифицировать двух хакеров, которые причастны к взлому серверов Бундестага в 2015-м году.

При этом доказать причастность к преступлению стражи порядка сумели только в одном случае - с Дмитрием Бадиным. Он, как утверждают прокуроры, является членом относящейся к ГРУ хакерской банды Fancy Bear.

Бадин, к слову, уже числится в розыске ФБР. Его ищут в США за атаки на Всемирное антидопинговое агентство при попытках выкрасть информацию о государственной программе по подмене мочи спортсменов с допингом. Также ему инкриминируют хищение и публикацию писем Хилари Клинтон перед выборами президента Штатов.

"Генпрокуратура убеждена, что сможет доказать не только то, что Дмитрий Бадин лично участвовал в хакерской атаке на Бундестаг, но также - когда и как это было сделано, - отмечают источники немецкого издания. - 7 мая 2015 года в 13:29 Бадин создал вредоносную программу VSC.exe, а в 13:31 - использовал и управлял ею".

О самом злоумышленнике известно не очень много. Он родился 15 ноября 1990 года в Курске. По некоторым данным, Бадин - один из главных работающих на ГРУ хакеров.

Впрочем, ожидать, что скоро террорист предстанет перед судом в Берлине, не приходится. Поскольку сначала его выдадут США. Да и попасться кадровый сотрудник российской спецслужбы сможет только в случае выезда за границу.