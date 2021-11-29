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Вживання VELO там, де заборонено палити

Вчера, 13:07
Вживання VELO там, де заборонено палити - фото 1

На правах реклами.

18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.

VELO — це інноваційний нікотиновмісний продукт, який виробляється за запатентованою формулою. Його не потрібно підпалювати й курити. Щоб нікотин почав вивільнятися, достатньо розмістити один пауч між верхньою губою і яснами збоку. Але чи можна використовувати VELO там, де заборонено курити?

Як правильно використовувати нікотинові паучі

Використовувати VELO можна в різних місцях, навіть у салоні літака під час подорожі. Те саме стосується інших громадських місць: кінотеатрів, закладів громадського харчування тощо.

Зверніть увагу: нікотинові паучі не потрібно жувати чи смоктати, оскільки через це може пошкодитися їхня оболонка. Користуватися VELO одночасно з вживанням напоїв та їжі теж не можна, адже є ризик випадкового проковтування паучів.

Які існують нікотинові паучі VELO

В актуальному асортименті бренду представлено кілька форматів VELO:

  1. VELO MINI.

Це найбільш зручний варіант для тих, хто користуватиметься паучами вперше. У форматі MINI представлені лінійки з ​​двома смаками — Berry Frost та Tropic Breeze . Вони мають середній рівень міцності, що позначений на кришці у вигляді двох крапок.

  1. VELO Slim.

Ці паучі призначені для більш досвідчених повнолітніх користувачів VELO. У такому форматі представлені чотири варіанти смаку:

  • Ice Cool  — смак перцевої та освіжаючої м'яти .

  • Berry Frost — ягідний смак із нотками ментолу та м'яти.

  • Tropic Breeze — смак тропічних фруктів.

  • Freeze — насичений смак перцевої м'яти з ментолом.

Паучі мають різний рівень міцності. У цьому форматі ви знайдете варіанти як з трьома, так і чотирма крапками.

  1. VELO Regular.

Ці паучі варто використовувати лише найдосвідченішим повнолітнім споживачам нікотину, яким потрібен максимальний рівень насичення. На сьогодні лінійка Regular представлена двома видами — Urban Vibe зі смаком журавлини та X-Freeze Ultra за смаком ультранасиченого ментолу. Тому дана продукція має найвищий рівень міцності, позначений на кришці банки у вигляді п'яти крапок.

Нікотиновмісні паучі можна використовувати в будь-яких місцях, навіть там, де заборонено курити. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на офіційному сайті VELO в Україні — https://go-velo.com.ua/products.

Нікотинові паучі: особливості використання

Якщо ви часто подорожуєте або виїжджаєте за кордон, зверніть увагу на VELO MINI, з якими можна ознайомитись на сайті https://go-velo.com.ua/products. Це найменші паучі в асортименті бренду. Їх зручно носити із собою і вони практично не займають місця.

Використання паучів непомітно для людей навколо, оскільки під час цього процесу не утворюються дим і неприємний запах. Навіть утилізація продукції займає мінімум часу й не привертає уваги інших людей: просто покладіть використані паучі до спеціального відділення всередині кришки. Пам'ятайте, що відкриту банку VELO не потрібно зберігати довше одного тижня, оскільки продукт підсихає та може втратити через це свої властивості.

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