Вживання VELO там, де заборонено палити
На правах реклами.
18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.
VELO — це інноваційний нікотиновмісний продукт, який виробляється за запатентованою формулою. Його не потрібно підпалювати й курити. Щоб нікотин почав вивільнятися, достатньо розмістити один пауч між верхньою губою і яснами збоку. Але чи можна використовувати VELO там, де заборонено курити?
Як правильно використовувати нікотинові паучі
Використовувати VELO можна в різних місцях, навіть у салоні літака під час подорожі. Те саме стосується інших громадських місць: кінотеатрів, закладів громадського харчування тощо.
Зверніть увагу: нікотинові паучі не потрібно жувати чи смоктати, оскільки через це може пошкодитися їхня оболонка. Користуватися VELO одночасно з вживанням напоїв та їжі теж не можна, адже є ризик випадкового проковтування паучів.
Які існують нікотинові паучі VELO
В актуальному асортименті бренду представлено кілька форматів VELO:
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VELO MINI.
Це найбільш зручний варіант для тих, хто користуватиметься паучами вперше. У форматі MINI представлені лінійки з двома смаками — Berry Frost та Tropic Breeze . Вони мають середній рівень міцності, що позначений на кришці у вигляді двох крапок.
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VELO Slim.
Ці паучі призначені для більш досвідчених повнолітніх користувачів VELO. У такому форматі представлені чотири варіанти смаку:
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Ice Cool — смак перцевої та освіжаючої м'яти .
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Berry Frost — ягідний смак із нотками ментолу та м'яти.
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Tropic Breeze — смак тропічних фруктів.
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Freeze — насичений смак перцевої м'яти з ментолом.
Паучі мають різний рівень міцності. У цьому форматі ви знайдете варіанти як з трьома, так і чотирма крапками.
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VELO Regular.
Ці паучі варто використовувати лише найдосвідченішим повнолітнім споживачам нікотину, яким потрібен максимальний рівень насичення. На сьогодні лінійка Regular представлена двома видами — Urban Vibe зі смаком журавлини та X-Freeze Ultra за смаком ультранасиченого ментолу. Тому дана продукція має найвищий рівень міцності, позначений на кришці банки у вигляді п'яти крапок.
Нікотиновмісні паучі можна використовувати в будь-яких місцях, навіть там, де заборонено курити. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на офіційному сайті VELO в Україні — https://go-velo.com.ua/products.
Нікотинові паучі: особливості використання
Якщо ви часто подорожуєте або виїжджаєте за кордон, зверніть увагу на VELO MINI, з якими можна ознайомитись на сайті https://go-velo.com.ua/products. Це найменші паучі в асортименті бренду. Їх зручно носити із собою і вони практично не займають місця.
Використання паучів непомітно для людей навколо, оскільки під час цього процесу не утворюються дим і неприємний запах. Навіть утилізація продукції займає мінімум часу й не привертає уваги інших людей: просто покладіть використані паучі до спеціального відділення всередині кришки. Пам'ятайте, що відкриту банку VELO не потрібно зберігати довше одного тижня, оскільки продукт підсихає та може втратити через це свої властивості.