Вживання VELO там, де заборонено палити

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18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.

VELO — це інноваційний нікотиновмісний продукт, який виробляється за запатентованою формулою. Його не потрібно підпалювати й курити. Щоб нікотин почав вивільнятися, достатньо розмістити один пауч між верхньою губою і яснами збоку. Але чи можна використовувати VELO там, де заборонено курити?

Як правильно використовувати нікотинові паучі

Використовувати VELO можна в різних місцях, навіть у салоні літака під час подорожі. Те саме стосується інших громадських місць: кінотеатрів, закладів громадського харчування тощо. Зверніть увагу: нікотинові паучі не потрібно жувати чи смоктати, оскільки через це може пошкодитися їхня оболонка. Користуватися VELO одночасно з вживанням напоїв та їжі теж не можна, адже є ризик випадкового проковтування паучів. Які існують нікотинові паучі VELO В актуальному асортименті бренду представлено кілька форматів VELO: VELO MINI.

Це найбільш зручний варіант для тих, хто користуватиметься паучами вперше. У форматі MINI представлені лінійки з ​​двома смаками — Berry Frost та Tropic Breeze . Вони мають середній рівень міцності, що позначений на кришці у вигляді двох крапок. VELO Slim. Ці паучі призначені для більш досвідчених повнолітніх користувачів VELO. У такому форматі представлені чотири варіанти смаку: Ice Cool — смак перцевої та освіжаючої м'яти .

Berry Frost — ягідний смак із нотками ментолу та м'яти.

Tropic Breeze — смак тропічних фруктів.

Freeze — насичений смак перцевої м'яти з ментолом. Паучі мають різний рівень міцності. У цьому форматі ви знайдете варіанти як з трьома, так і чотирма крапками. VELO Regular. Ці паучі варто використовувати лише найдосвідченішим повнолітнім споживачам нікотину, яким потрібен максимальний рівень насичення. На сьогодні лінійка Regular представлена двома видами — Urban Vibe зі смаком журавлини та X-Freeze Ultra за смаком ультранасиченого ментолу. Тому дана продукція має найвищий рівень міцності, позначений на кришці банки у вигляді п'яти крапок.

Нікотиновмісні паучі можна використовувати в будь-яких місцях, навіть там, де заборонено курити. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на офіційному сайті VELO в Україні — https://go-velo.com.ua/products.

Нікотинові паучі: особливості використання

Якщо ви часто подорожуєте або виїжджаєте за кордон, зверніть увагу на VELO MINI, з якими можна ознайомитись на сайті https://go-velo.com.ua/products. Це найменші паучі в асортименті бренду. Їх зручно носити із собою і вони практично не займають місця.