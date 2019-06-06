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Выпущенный по обмену боевик "ДНР" готовился убивать агентов СБУ

19:40
Обменянный в 2014-м боевик собирался убивать офицеров СБУ - фото 1
Обменянный в 2014-м боевик собирался убивать офицеров СБУ

В четверг, 6 июня, сотрудники Службы безопасности упаковали российского террориста, который был завербован кадровым сотрудником ФСБ по время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.

По данным следствия, злоумышленник готовился к убийству офицеров спецслужбы по заказу своих кураторов.

Агенту ФСБ сломали челюсть. Он долго сидел в туалете

Разоблачили его деятельность бойцы контрразведки. Курировал террориста его коллега из "МГБ" "ДНР" - Вячеслав Левченко.

В 80-х пособник оккупантов из бандформирования проходил срочную службу в рядах войск КГБ СССР, а потом пошел работать в МВД Украины, управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области, а затем ушел на пенсию.

В 2014-м году террорист отправился воевать против ВСУ, но попал в плен. От тюрьмы его спасла возможность обмена пленными. Тем не менее, свою подрывную деятельность он не закончил. Два года назад ватник поехал в Питер встретиться с бывшими однокурсниками, где его и оформили ФСБшники.

Коллаборант занимался не только подготовкой к убийству офицеров СБУ, но и соирал информацию о передвижении техники, а также о дислокации участвующих в АТО и ООС подразделений ВСУ.

Во время обыска у злоумышленника изъяли флешки, компьютеры, жесткие диски и мобильники, которыми он пользовался для сбора и передачи инфы оккупантам.

Выпущенный по обмену боевик 'ДНР' готовился убивать агентов СБУ - фото 182314

Теперь ему светит тюрьма.

Выпущенный по обмену боевик 'ДНР' готовился убивать агентов СБУ - фото 182315

Инкриминируют пособнику русских государственную измену.

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