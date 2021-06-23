Выкуп швейцарских часов: простая и выгодная услуга

Швейцарские часы - это показатель высокого статуса человека, который их носит, признак того, что это серьезный бизнесмен. А еще это страховка на всякий случай - они в жизни бывают самые разные.

Хронометр при необходимости можно отнести в компанию, которая специализируется на такой услуге, как скупка часов в Киеве, и получить за них очень приличную сумму. При условии, что ломбард выбран правильно - максимальную из тех, на которые можно рассчитывать.

Как происходит стандартная процедура выкупа? Обычно предварительная оценка осуществляется в режиме онлайн, для этого владельцу дорогостоящего аксессуара требуется сфотографировать коробку, сами часы и документы, которые подтверждают их подлинность. На основании полученной информации высококвалифицированный мастер делает вывод о том, сколько может стоить хронометр, и называет сумму потенциальному клиенту. На этом этапе общение происходит в мессенджерах.

После этого уже происходит непосредственная оценка, то есть личная встреча, в ходе которой мастер проводит более предметный осмотр, по результатам которого называет ту сумму, за которую будут куплены швейцарские часы. Если клиента все устраивает, заключается официальный договор купли-продажи, он получает свои деньги.

Хорошая покупка всегда предлагает клиенту несколько вариантов расчета, то есть наличный и безналичный, оценка всегда производится совершенно бесплатно.

Если же клиент хочет не продать, а купить швейцарские часы БУ, то именно обращение в такую фирму является лучшим решением, которое позволит получить стильный дорогостоящий аксессуар по наиболее приемлемой стоимости. Все часы гарантировано проходят проверку и находятся в отличном состоянии, так что покупателю совершенно не о чем беспокоиться. Естественно, речь идет исключительно о покупке оригинала, который позволит показать всем, что владелец аксессуара заслуживает доверия как деловой партнер и с ним можно заключать большие сделки. Очень многие начинающие бизнесмены приходят за своим первым хронометром от швейцарской марки именно в скупку - это и в самом деле отличная идея.

Иногда хочется поменять уже имеющуюся модель на другую - более дорогостоящую или просто для разнообразия. Как правило, компании, которые занимаются скупкой, предлагают и такой сервис, как обмен, что удобно и выгодно. Причем можно даже поменять поврежденный аксессуар на работающий.