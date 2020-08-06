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Лукашенко подтвердил намерения выдать задержанных боевиков ЧВК "Вагнера"

08:40
Гордон рассказал о беседе Лукашенко с Зеленским о боевиках ЧВК "Вагнера" - фото 1
Гордон рассказал о беседе Лукашенко с Зеленским о боевиках ЧВК "Вагнера"

Вечером в среду, 5 августа, в агонии пытающийся спасти свой рейтинг президент Беларуси дал интервью работающему на любую страну украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы пока еще глава соседней нам страны заявил о том, что выдаст террористов Украине.

Об этом заявил сам Гордон в интервью белорусскому изданию "Радыё Свабода", подчеркнув, что реакция Лукашенко была вызвана якобы просьбой Владимира Зеленского.

Зеленский попросил Лукашенко передать Украине боевиков ЧВК "Вагнера"

- Он сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто воевал на Донбассе против Украины, и украинскцев в том числе. Лукашенко сказал, что даст "зеленый свет" прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые по белорусским законам сделают все необходимое, чтобы передать преступников и России, и Украине.

Что имел в виду Лукашенко, говоря о выдаче злоумышленников и террористической державе, и нашей стране, неизвестно. Тем не менее, последние действия президента Беларуси указывают на то, что он либо намерен на самом деле противодействовать российской агрессии, или задумал какую-то многоходовочку в надежде спасти свое положение и продолжить свой диктаторский режим еще на какое-то время.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности.

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Радио Свобода
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