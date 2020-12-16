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Выбор оплётки для руля авто

12:00
Выбор оплётки для руля авто - фото 1

Производители авто при проектировании рулевого колеса стараются унифицировать его под среднестатистического водителя.

Но кожаный чехол на руль гораздо удобнее: обеспечивается более удобный хват, что позволяет увереннее управлять маневрами. Не только оплётка из кожи используется владельцами транспорта. Существует большое количество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества.

Выбор оплётки для руля авто - фото 206608

Виды материалов для оплётки

Чепхол на руль может быть изготовлен из:

  • Кожи – дорогого, но практичного и долговечного материала.
  • Кожзаменителя или экокожи – служит около двух лет, но бывают и исключения.
  • Плюша или других тканей – отлично подходит для зимы, но несколько затруднит управлении при агрессивной манере езды.
  • Каучука с поролоном внутри – принимает форму рук, обеспечивая удобный хват.
  • У каждого водителя личные предпочтения в комфорте управления, поэтому стоит выбирать материал из личных предпочтений. Например, одним важен тактильный комфорт, а другим – усиленное сцепление рук с поверхностью рулевого колеса.

Типы оплётки

Наиболее популярными типами считается чехол и зашнуровываемый вариант. В первом случае изделие должно просто подходить по диаметру: всего существует 5 типоразмеров рулевого колеса. Нельзя использовать чехол, который будет больше – возможно проскальзывание руля, что приведёт к потере управляемости.

Второй тип зашивается с помощью иголки и нитки или имеет в своей конструкции специальный шнурок. Правильно установить такую оплётку труднее.

Наиболее популярны именно чехлы, так как их легко устанавливать и менять. Если возникают трудности при установке такой оплётки, то достаточно нагреть изделие с помощью фена или печки автомобиля. Материал становится податливым и легко натягивается на рулевое колесо.

Но важно уделить внимание размеру: если чехол будет слишком большим, то будет проворачиваться, а если на размер меньше, то его легко повредить при установке.

Независимо от варианта, оплётка обеспечит удобное управление транспортом, если выбор размера сделан правильно.

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