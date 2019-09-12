Выбирал яхту: очередного нардепа застукали за скандальной перепиской (ВИДЕО)

Нардеп Шаповалов готов слить 13 тысяч баксов на отдых

Ставший народным депутатом-мажоритарщиком гонщик и экс-регионал Юрий Шаповалов о новых тенденциях в Раде не слышал. По крайней мере, пришедший к власти на волне хайпа о "новых лицах" намерен продолжать жировать точно так же, как и депутаты других созывов.

Представитель депутатской группы "За будущее", которую многие связывают с Игорем Коломойским, наступил на те же грабли, что и многие его коллеги.

Не глядя на присутствие журналистов, направляющих свои камеры на экраны мобильников депутатов, Шаповалов во время вчерашнего заседания Верховной Рады занимался тем, что переписывался о том, на какой яхте собирается отправиться в круиз.

Судя по видео, выложенном журналистом Всеволодом Филимоненко в YouTube, ценник на поездку Шаповалова достигал почти 13 тысяч долларов.

Само собой, во время чтения писем от наверняка элитного туроператора, нардеп за законодательные инициативы Зе-команды не голосовал. Впрочем, это и не требуется - монобольшинство способно клепать решения без какого-либо участия парламентариев из других групп и фракций.

Сам же Шаповалов попал в Верховную Раду буквально чудом. Он очень уж хотел стать нардепом, но в "Слуги народа" его не взяли. В итоге мимикрировавший под патриота регионал умудрился пробиться по мажоритерке, хотя почти все квоты там закрыли все те же адепты Зеленского.