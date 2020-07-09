Вы все про#!али: Супрун обвинила руководство МОЗ в провале вакцинации населения

Украина начисто проваливает вакцинацию населения

В четверг, 9 июля, бывшая глава министерства здравоохранения Уляна Супрун весьма жестко проехалась по слабошарящим чиновникам, которых назначали на ее должность в годовалый период президентства Зеленского.

Отреагировав на сегодняшние заявления министра Максима Степанова об уровне вакцинации населения, Супрун запостила весьма красноречивую картинку с нецензурной фразой.

Действующий глава МОЗ, который слишком занят возвращением откатно-коррупционных схем, объявил о том, что за последний год, аккурат после снятия Супрун, статистика вакцинации среди населения начала резко падать. Свидетельствует это и о дебилизации населения, и о провалах политики минздрава, и о повышении агрессивных атак антивакцинаторов.

Согласно заявлению Степанова, свежая статистика министерства свидетельствует о том, что только 30% детей до года получили все необходимые прививки. 70% родителей, судя по всему, твердо решили вернуть Украину в период средневековья.

В свою очередь Уляна Супрун на своей странице в Twitter заявила, что еще год назад уровень вакцинации кори среди новорожденных составлял 91%. При этом на момент назначения ее на должность эта цифра была в два с лишним раза меньшей - 44%.

"Сегодня Минздрав заявил, что уровень вакцинации по сравнению с 2019 годом снизился на 30-40%", - отметила Супрун, опубликовав картинку с фразой "ви все про#!али".

Скалецька, Ємець, Степанов. Ще рік тому рівень вакцинації проти кору серед дітей становив 91%. Це був результат тривалої та системної роботи, починаючи з 2016 року, коли це було 44%. Сьогодні МОЗ заявило, що рівень вакцинації в порівнянні з 2019 роком знизився на 30-40%. pic.twitter.com/Ckm32fT9sH — Уляна Супрун (@usuprun) July 9, 2020

К слову, утверждение экс-министра оспорить попросту невозможно, поскольку резкое снижение вакцинации среди населения - огромный провал для всей системы минздрава, который в будущем может привести к эпидемиям кори, дифтерии и других заболеваний, о которых цивилизованный мир мог бы забыть, если бы не существовало антивакцинаторской бесовщины.