Ермак фиктивно пригласил Супрун в Нацсовет реформ

Супрун заявила о фейковом приглашении в Нацсовет реформ

На днях экс-министр здравоохранения Уляна Супрун, которую уволили после прихода Зеленского к должности и подвергали нещадной критике, побывала на непонятной встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

На своей странице в Facebook бывшая министр заявила о том, что не так давно ее позвали в ОПУ, куда она пришла "из уважений к институциям президента".

На встрече Ермак объявил о том, что и он, и сам Зеленский хотят присоединения Супрун к Национальному совету реформ. Правда, звучало это, как написала Супрун, опосредованно и без конкретики.

"Мой вопрос о том, в какой роли меня видят, был переадресован Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора. На вопрос о планах по реформам, и на каких сферах они будут сосредоточены - ответа не было. На вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы - ответа не было. На вопрос, будут ли рабочие группы исполнительного комитета формировать политику и предлагать реформы, Ермак не ответил, снова направил вопрос на Ольшанского. Он также не смог ответить, хотя в Указе президента, который был подписан Зеленским, указано, что исполнительный комитет будет это делать. На вопрос об угрозе дублирования функционала правительства и министерств и почти гарантированных конфликтов - ответа не было", - написала Супрун.

Всего же Ермак присутствовал на встрече 10 минут, после чего сбежал под предлогом "важного телефонного разговора", из чего Супрун сделала вывод о том, что "собеседование" проводили только лишь для того, чтобы попозже можно было говорить о том, что "Супрун сама отказалась вступать в нацсовет реформ".