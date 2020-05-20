Владимир Зеленский Карантин в Украине Джо Байден война на Донбассе

Ермак фиктивно пригласил Супрун в Нацсовет реформ

Вчера, 23:00
Супрун заявила о фейковом приглашении в Нацсовет реформ - фото 1
Супрун заявила о фейковом приглашении в Нацсовет реформ

На днях экс-министр здравоохранения Уляна Супрун, которую уволили после прихода Зеленского к должности и подвергали нещадной критике, побывала на непонятной встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

На своей странице в Facebook бывшая министр заявила о том, что не так давно ее позвали в ОПУ, куда она пришла "из уважений к институциям президента".

Урезали на 40-50%: врачи киевской горбольницы жалуются на понижение зарплат (ВИДЕО)

На встрече Ермак объявил о том, что и он, и сам Зеленский хотят присоединения Супрун к Национальному совету реформ. Правда, звучало это, как написала Супрун, опосредованно и без конкретики.

"Мой вопрос о том, в какой роли меня видят, был переадресован Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора. На вопрос о планах по реформам, и на каких сферах они будут сосредоточены - ответа не было. На вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы - ответа не было. На вопрос, будут ли рабочие группы исполнительного комитета формировать политику и предлагать реформы, Ермак не ответил, снова направил вопрос на Ольшанского. Он также не смог ответить, хотя в Указе президента, который был подписан Зеленским, указано, что исполнительный комитет будет это делать. На вопрос об угрозе дублирования функционала правительства и министерств и почти гарантированных конфликтов - ответа не было", - написала Супрун.

Всего же Ермак присутствовал на встрече 10 минут, после чего сбежал под предлогом "важного телефонного разговора", из чего Супрун сделала вывод о том, что "собеседование" проводили только лишь для того, чтобы попозже можно было говорить о том, что "Супрун сама отказалась вступать в нацсовет реформ".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Уляна Супрун Андрей Ермак Офис Президента Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
У Гладковского пока не получилось пропетлять - фото 1
Антикоррупционный суд отказал Гладковскому в отмене подозрения
Вчера, 22:20
Северный поток-2 не принесет русским запланированные дивиденды - фото 1
Никаких исключений: суд ЕС бортанул "Северный поток-2" и снова наломал русским праздник
Вчера, 19:40
"Слуги народа" и регионалы хотят уволить Сытника - фото 1
"Слуги народа" с регионалами пошли в Конституционный суд для увольнения Сытника
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
18 мая, 11:05
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20