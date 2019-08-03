"Вы обещали!": Зеленский устроил жесткую перепалку в сети –ФОТО

"Вы обещали!": Зеленский устроил перепалку в сети –ФОТО

Намедни Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковскую областью. И тут же устроил очередную перепалку. Комментируя плохую дорогу у с. Космач, президент обязал мажоритарщика ("Народный фронт") Андрея Иванчука найти 175 млн грн. на ремонт. Тот не мешкая записал видео в Facebook.

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"Что касается просьбы Президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, Глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - заявил нардеп.

И тут же добавил следующее:

"Очень справедливо был поднят вопрос - частно-государственного партнерства, которое надо урегулировать на законодательном уровне, и, я считаю, что это очень правильная инициатива Президента привлекать украинский бизнес к решению таких инфраструктурных проблем".

Но тут в комментариях появился сам Зеленский.

"Нет, господин Иванщук, вы обещали поэтому финансируйте".

А ему вторил глава ОП Андрей Богдан:

"Нет, президент верит, что именно вы профинансируйте работы".

Позже к спору подтянулись и другие комментаторы. В общем, получилось не очень красиво. Благо, со временем "нарфронтовик" потер комментарии.

Однако особой остроты всей этой истории придает другой факт: Иванчук не ответственен за упомянутую дорогу. Это не его округ, а нардепа от "Слуги народа" Владимира Тимофийчука. К тому ли человеку обратился президент?

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