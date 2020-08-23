Вы напугали деда: Лукашенко облачился в бронежилет и вооружился до зубов

Лукашенко в агонии / Tut.by

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вошел в крайнюю стадию возбуждения и теперь, похоже, готов лично убивать белорусов. Раньше за него это делали силовики.

В воскресенье, 23 августа, в центре Минска соьпались более ста тысяч людей. Также многотысячные митинги состоялись в других городах страны.

В это время Лукашенко остался один со своими силовиками.

Однако диктатор пока не думает повторять путь Януковича и бежать из страны, которая его не любит.

В сеть попали кадры, на которых видно, как Лукашенко прибыл во Дворец Независимости на вертолете в боевой экипировке - бронежилете и автоматом.

По прибытию Лукашенко поблагодарил силовиков за оцепление:«Ребята, вы красавцы! Мы с ними разберемся».

Отметим, что рядом с Лукашенко в облачении спецназовца находится его бастард-наследник Николай.

Коленька, диктатор и его пиарщица Наталья Эйсмонт

Параллельно в центр столицы Беларуси стягиваются силовики - очень похоже на то, что свихнувшийся диктатор готовится к силовому варианту. И отводит себе в этом процессе практическую роль.

Как уточнила позднее пресс-служба Лукашенко - он специально облетел на вертолете свою резиденцию, посчитав это актом устрашения белорусов: «Смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении». По мнению пресс-службы диктатора, таким образом Лукашенко отбил "штурм" резиденции, которого не было.