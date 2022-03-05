Втрати Росії у війні проти України перевищили 10 тисяч вояків
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загальні бойові втрати особового складу окупаційних військ перевищили 10 тисяч осіб.
Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня орієнтовно становили:
особового складу - понад 10 тис. осіб,
танків ‒ 269 одиниць,
ББМ ‒ 945 одиниць,
артилерійських систем –105 одиниць,
РСЗВ - 50 одиниць,
засоби ППО - 19 одиниць;
літаків – 39 одиниць (уточнюється),
гелікоптерів – 40 одиниць (уточнюється),
автомобільної техніки - 409 одиниць,
легкі швидкісні катери - 2 одиниці,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.