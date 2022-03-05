Втрати Росії у війні проти України перевищили 10 тисяч вояків

Окупанти вигрібають на повну

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загальні бойові втрати особового складу окупаційних військ перевищили 10 тисяч осіб.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня орієнтовно становили:

особового складу - понад 10 тис. осіб,

танків ‒ 269 одиниць,

ББМ ‒ 945 одиниць,

артилерійських систем –105 одиниць,

РСЗВ - 50 одиниць,

засоби ППО - 19 одиниць;

літаків – 39 одиниць (уточнюється),

гелікоптерів – 40 одиниць (уточнюється),

автомобільної техніки - 409 одиниць,

легкі швидкісні катери - 2 одиниці,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.