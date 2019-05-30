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ВСУ откажется от прапорщиков: принят закон

15:28
ВСУ откажется от прапорщиков: принят закон - фото 1
ВСУ откажется от прапорщиков: принят закон

В четверг, 30 мая, в первом чтении нардепы приняли законопроект, отменяющий старую шкалу званий. Теперь у ВСУ не будет прапорщиков. Уходит целая эпоха.

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Согласно новому акту, отныне звания прапорщика и мичмана заменят на "рекрута", "штаб-сержанта", "мастер-сержанта" и "главного мастер-сержанта".

Помимо этого планируется разделить сержантский и старшинский состав на старший и младший. Также упомянутый закон внесет определенные изменения в дисциплинарный устав и устав гарнизонной службы.

Отметим, что подобные решения принимались раньше. Так, год назад в украинской армии заменили воинское приветствие "Товариш" (укр.) на "Пан".

Напомним, советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин впервые представил военную доктрину Команды Зе. Смотрим, что у них получилось.

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