ВСУ откажется от прапорщиков: принят закон

ВСУ откажется от прапорщиков: принят закон

В четверг, 30 мая, в первом чтении нардепы приняли законопроект, отменяющий старую шкалу званий. Теперь у ВСУ не будет прапорщиков. Уходит целая эпоха.

Согласно новому акту, отныне звания прапорщика и мичмана заменят на "рекрута", "штаб-сержанта", "мастер-сержанта" и "главного мастер-сержанта".

Помимо этого планируется разделить сержантский и старшинский состав на старший и младший. Также упомянутый закон внесет определенные изменения в дисциплинарный устав и устав гарнизонной службы.

Отметим, что подобные решения принимались раньше. Так, год назад в украинской армии заменили воинское приветствие "Товариш" (укр.) на "Пан".

Напомним, советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин впервые представил военную доктрину Команды Зе. Смотрим, что у них получилось.