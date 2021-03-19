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Всесвіт "Гри престолів" отримав 3 нових серіали. Наразі їх вже 6

16:47
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Наша слава не вмре, не поляже (с)

Канал HBO оголосив про початок роботи над трьома новими проектами з всесвіту «Гри престолів».

Таким чином, наразі налічується вже шість самостійних проєктів по Всесвіту, який вигадав пан Джордж Р.Р. Мартін.

На додаток до «Дому дракона», «Повісті про Дунка і Ейєгона» і мультсеріалу для дорослих ми згодом побачимо приквели класичної історії - «9 подорожей», також відомі як «Морська змія», «Блошиний Кінець» і «10 000 кораблів».

З трьох проектів тільки у «9 подорожей» є вже сформована творча команда. Над ними разом з Джорджем Р. Р. Мартіном працює Бруно Хеллер, сценарист «Риму» і «Готему».

Інші серіали поки знаходяться на ранній стадії розробки.

Що відомо про проєкти.

«9 подорожей», або «Морська змія»

Серіал розповість про морські мандри Корліса Веларіона, лорда одного з найдавніших і багатих Домів Вестероса, на борту корабля «Морська змія».

Веларіон подорожував по самим різних місцях, включаючи Пентос, Лис, Тирон і Мир, вільні міста Ессоса, відвідав Драконів Камінь і вивчив південь Вестеросу. Він досяг легендарних земель І Ти та Ленга, чиє багатство вдвічі перевищувало багатство Дому Веларіон, і відвідав замерзлі моря, розташовані над північною частиною Вестеросу.

Корліс також з'явиться в серіалі «Будинок дракона», де його зіграє Стів Туссен.

«Блошиний Кінець»

Дія серіалу розгорнеться в блошиному кінці - найбіднішому районі нетрів в Королівській Гавані, лабіринті вузьких вуличок і темних провулків, заповнених шкіряних майстернями, борделями і пивними.

Він вже з'являвся на екрані в перших чотирьох сезонах «Гри престолів», в тому числі, коли там ховалася Ар'я Старк після втечі з Червоного замку.

Найвідоміші вихідці з блошиного Кінця - сир Давос Сіворт, Джендрі (позашлюбний син короля Роберта Баратеона), повія Армека і Карл Таннер, член Нічного Дозору.

«10 000 кораблів»

Серіал описує події, які відбулися приблизно за 1000 років до «Гри престолів». Тоді королева-воїн, принцеса Німера, разом з рештками ройнарів перетнула Вузьке море з Ессоса в Дорн після поразки в битві з Валірійским Фригольдом у Другій пряної війні. Там Німера вийшла заміж за Морса Мартелла, а ройнари поріднилися з дорнійцамі.

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