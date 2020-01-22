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Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО

18:20
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО - фото 1
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе и дал свою оценку геополитической ситуации в мире.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим и потерявшим дом, всемирной озабоченности и обеспокоенности? Этого мало. И это правда", - заявил президент и призвал сделать соответствующие выводы.

"Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостят выступления Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского "Боинга" в Иране. Означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства это уже теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый громкий информационный повод", - отметил глава государства.

Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО - фото 194716

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский примет участие в памятных мероприятиях по жертвам Холокоста. Предположительно, глава государства проведет встречу с Владимиром Путиным. Подробности читайте по ссылке.

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Владимир Зеленский Швейцария Новости Украина
Европейская правда
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