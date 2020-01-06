"Всем вкусной кутьи": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством – ФОТО

"Всем вкусной кути" Зеленский поздравил украинцев с Рождеством – ФОТО

В понедельник, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на фб-аккаунт гаранта.

"Колядку дзвонів", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин", - написал президент и пожелал всем вкусной кутьи.

"Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!", - добавил гарант.

Отметим, что пока многие украинцы кушают кутью дома, Владимир Зеленский отдыхает/ работает в Омане. Больше об этом читайте на БЕЗ ТАБУ.