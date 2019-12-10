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Все погибли: в смертельное ДТП попала "главарь района" оккупированного Крыма

13:20
Мечта Людмилы Глушко исполнилась. Только Крым - Украина - фото 1
Мечта Людмилы Глушко исполнилась. Только Крым - Украина

Утром во вторник, 10 декабря, на трассе в захваченном русскими Крыму произошла смертельная авария с участием "чиновницы"-предательницы Людмилы Глушко. Недавно назначенная оккупантами "главой Черноморского района" закончила свое бесславное существование в лобовом столкновении машин.

После того, как стало известно о гибели террористки, главарь Крыма Сергей Аксенов объявил на заседании "совета министров" полуострова минуту молчания.

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По данным российских ментов, на трассе в Черноморском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки - Kia и Ford. В обеих машинах находились по два человека. Все они от полученных травм скончались на месте.

Тело ватоголовой предательницы доставали спасатели.

Официально копы-оккупанты информацию о ЧП не комментируют, однако называющий себя "председателем Совета министров Республики Крым" Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook поделился "очень грустной новостью":

"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели Главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко. Трагедия произошла в результате автомобильной аварии. Людмила Николаевна была настоящим профессионалом, успешным руководителем, чутким и отзывчивым человеком, пользовалась заслуженным уважением коллег и друзей, всех жителей Черноморского района".

Погибшая террористка стала "главой администрации района" 29 декабря этого года. До оккупации Крыма она занимала различные должности в птицесовхозе "Красноярский", но в 2014-м резко решила умереть в России и вызвала к себе домой русские танки. Желание предательницы исполнилось.

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