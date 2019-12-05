Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

В Британии машина насмерть сбила российского миллиардера

19:00
Российский олигарх Обертецкий скончался в Англии - фото 1
Российский олигарх Обертецкий скончался в Англии

Российский олигарх Дмитрий Обретецкий скончался в одной из больниц графства Сюррей спустя пять дней после того как его переехал автомобиль. Вполне может быть, что за смертью миллиардера стоит правительство РФ.

По данным газеты The Sun, инцидент произошел на юге Англии еще 25 ноября. Тяжело травмированного Обертецкого госпитализировали и пытались спасти, но у медиков ничего не получилось.

В Англии нашли грузовик с 39 трупами граждан Китая: Жуткие подробности

О гибели очередного российского олигарха на территории Британии стало известно лишь сегодня, когда информацию о ЧП правоохранители слили журналистам.

Официально полиция данных о том, что скончался именно Обертецкий, не сообщает.

Как утверждают следователи, гражданин России скончался в медицинском учреждении спустя пять суток после попадания в ДТП. Машина сбила олигарха в то время, как он гулял с собакой.

Друг погибшего Павел Боровков, который также является российским бизнесменом, утверждает, что инцидент произошел совсем не случайно.

- Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его намеренно сбили, - заявил он британской прессе.

Фактически же за последние пять лет в Британии при загадочных обстоятельствах регулярно погибают граждане РФ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Великобритания Россия убийство ДТП Олигархи Новости Мир
The Sun
powered by lun.ua
Другое на тему
В ГПУ передали в Гаагу данные о гибели девяти пленных от рук российских оккупантов - фото 1
Украина передала в Гаагу доказательства казней казаками на Донбассе
21:00
Ермак анонсировал частичное признание Украиной "ДНР" и "ЛНР" - фото 1
Помощник Зеленского Ермак анонсировал реформу Конституции и наделение ОРДЛО полномочиями
17:40
Андрей Радченко оставил Аграрный фонд с миллиардным кредитом и испорченным зерном - фото 1
Уволенное руководство Аграрного фонда разворовало миллиард гривен кредита
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
29 ноября, 09:20
Загрузка...