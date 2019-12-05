В Британии машина насмерть сбила российского миллиардера

Российский олигарх Обертецкий скончался в Англии

Российский олигарх Дмитрий Обретецкий скончался в одной из больниц графства Сюррей спустя пять дней после того как его переехал автомобиль. Вполне может быть, что за смертью миллиардера стоит правительство РФ.

По данным газеты The Sun, инцидент произошел на юге Англии еще 25 ноября. Тяжело травмированного Обертецкого госпитализировали и пытались спасти, но у медиков ничего не получилось.

О гибели очередного российского олигарха на территории Британии стало известно лишь сегодня, когда информацию о ЧП правоохранители слили журналистам.

Официально полиция данных о том, что скончался именно Обертецкий, не сообщает.

Как утверждают следователи, гражданин России скончался в медицинском учреждении спустя пять суток после попадания в ДТП. Машина сбила олигарха в то время, как он гулял с собакой.

Друг погибшего Павел Боровков, который также является российским бизнесменом, утверждает, что инцидент произошел совсем не случайно.

- Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его намеренно сбили, - заявил он британской прессе.

Фактически же за последние пять лет в Британии при загадочных обстоятельствах регулярно погибают граждане РФ.