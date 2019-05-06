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Суд продлил арест активов Коломойского

06 мая, 14:30
Суд продолжил арест активов Коломойского - фото 1
Суд продолжил арест активов Коломойского

Апелляционный суд Киева продлил арест активов беглого олигарха Игоря Коломойского.

Коломойский подал пять исков по "ПриватБанку"

Как сообщают СМИ, заявление о снятии ареста поступило от НБУ. Но Фемида была неумолимой.

В чем здесь интерес Нацбанка, спросите вы? Все просто: часть активов бизнесмена была передана банку "приватовцами" в качестве залога по рефинансированию.

Однако 5 февраля 2019 г. Печерский суд, в рамках уголовного производства, наложил арест на упомянутые активы. В частности речь идет о 1,3 тыс единицах железнодорожного подвижного состава, зерновом терминале "Бориваж", заводе "Биола", офисном здании в Киеве, арендованном "1+1", самолете Boeing 767-300, ангаре для обслуживания самолетов, 34 земельных участков в Одесской области и пр. объектах недвижимости.

Напомним, компания "Укрнафта" обыграла россиян в суде и добилась компенсации в 44, 5 млн долларов за Крым.

"12 апреля 2019 арбитражный суд (ООН – прим. ред) своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ЧАО "Укрнафта" 44,45 миллиона долларов компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" на территории АР Крым, а также более 3,5 миллиона долларов арбитражных расходов", - сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что разбирательство с оккупантом тянулось еще с далекого 2015 года. Лишь в 2017 году арбитражный суд ООН по праву международной торговли признал свою юрисдикцию по данному делу. И вот результат! Правда, остается открытым вопрос, когда заявитель все же получит деньги. Россия, признающая Крым своей территорией, вряд ли согласиться с подобным решением суда.

 

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Игорь Коломойский НБУ судья Новости Украина
Экономическая правда
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