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Возле отделения "Привата" в Киеве мужчины с ножами отжали у бизнесмена 70 тысяч

17:00
В Киеве объявлен план "Перехват" - фото 1
В Киеве объявлен план "Перехват"

Очередное дерзкое преступление произошло во вторник, 3 декабря, в столице среди бела дня. Неизвестные злоумышленники ограбили мужчину, который выходил из отделения "ПриватБанка" с набитой деньгами сумкой.

ЧП произошло у отделения банка на улице Михаила Ломоносова, 50/2 в Голосеевском районе Киева.

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Трое преступников выбежали из BMW X5, подлетели к вышедшему из финансового учреждения пострадавшему и, угрожая ножами, вырвали у него сумку. После этого злоумышленники пробили колеса машины ограбленного и умчались на своем внедорожнике.

Поживились нападавшие сумкой с ключами от авто мужчины и немалой суммой в 70 тысяч гривен.

На место преступления мгновенно прибыли копы, но поймать нарушителей, само собой, у них не получилось. В Киеве объявлен план "Перехват", который пока так и не принес плодов.

Сложности с обнаружением места пребывания грабителей добавляет и тот факт, что они были в масках.

По факту преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 186 УК Украины - "Грабеж, совершенный группой лиц с угрозой применения оружия".

Если злоумышленников все же найдут, им грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

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Киев полиция розыск Укравтодор ограбление уголовное дело Новости Украина
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