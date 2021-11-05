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Вороги здорового глузду: Хто з народних депутатів проти вакцинації

10:33
Ліза Богуцька - фото 1
Ліза Богуцька / фейсбук нардепки

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох людей у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись.

Усі троє ідіотів антиваксерів з монобільшості та є представниками фракції "Слуга Народу" - автохам Юрій Камельчук, навіжена блогерка Ліза Богуцька та одеський бородань-популіст Артем Дмитрук.

 

"У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл – понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані – ред.). Багато людей сказали – я не хочу поширювати цю інформацію. Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті – ред.). Але я питаю людей, окрім Камельчука і Богуцької я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так". - заявив Арахамія журналастам.

Після цього Арахамія додав, що на засіданні фракції розглянуть виключення з неї Дмитрука.

Парламент днями ухвалив постанову, згідно з якою в Раду можна буде зайти лише вакцинованим або з негативним тестом.

Зазначимо, шо Камельчук публічно заперечував існування коронавірусу та пояснював все змовою рептилоїдів, Богуцька - здавна відома неадекватними вчинками та заявами, наприклад, на початку пандемії гарцювали по Раді у масочці в сіточку.

Наразі в Україні жахлива ситуація з пандемією - країна мало не щодня ставить сумні рекорди та є серед лідерів у Європі за числом смертності від Ковіду. Однією з причин такого є низький рівень вакцинації.

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Давид Арахамия вакцина Пандемия коронавируса Лиза Богуцкая Юрий Камельчук Новини Украина
Україньска правда
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