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Волкер встретился в Порошенко, а не с Зеленским

16:00
Курт Волкер начал визит в Украину со встречи с Порошенко - фото 1
Курт Волкер начал визит в Украину со встречи с Порошенко

В воскресенье, 25 августа, прилетевший в Киев спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, Курт Волкер предпочел обсуждать серьезные вопросы с экс-президентом Петром Порошенко, а не с действующим главой государства.

К слову, Волкер уже занимался решением важных политических вопросов без участия президента, когда Зеленский купался в Черном море, а представитель Госдепа проводил в Киеве касающиеся войны на Донбассе переговоры.

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Теперь же перед встречей с действующим гарантом американский дипломат решил сначала обговорить все с Петром Порошенко.

Речь шла о возможном возвращении России в "Большую восьмерку", а также о намерениях лидером стран-членов G7 простить Путину преступления и постепенно поснимать санкции.

Волкер и Порошенко пришли к единому мнению о том, что русских нужно лишь сильнее обкладывать экономическими ограничениями, а также обсудили первоочередные по важности проблемы:

- Во время встречи была отмечена необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности, Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков, - отметили в пресс-службе Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности "азовского пакета". Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.

Когда Волкер проведет встречу с Владимиром Зеленским, и будет ли таковая в ближайшее время вообще, неизвестно.

 

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Курт Волкер война на Донбассе терроризм Новости
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