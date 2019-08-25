Волкер встретился в Порошенко, а не с Зеленским
В воскресенье, 25 августа, прилетевший в Киев спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, Курт Волкер предпочел обсуждать серьезные вопросы с экс-президентом Петром Порошенко, а не с действующим главой государства.
К слову, Волкер уже занимался решением важных политических вопросов без участия президента, когда Зеленский купался в Черном море, а представитель Госдепа проводил в Киеве касающиеся войны на Донбассе переговоры.
Теперь же перед встречей с действующим гарантом американский дипломат решил сначала обговорить все с Петром Порошенко.
Речь шла о возможном возвращении России в "Большую восьмерку", а также о намерениях лидером стран-членов G7 простить Путину преступления и постепенно поснимать санкции.
Волкер и Порошенко пришли к единому мнению о том, что русских нужно лишь сильнее обкладывать экономическими ограничениями, а также обсудили первоочередные по важности проблемы:
- Во время встречи была отмечена необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности, Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков, - отметили в пресс-службе Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности "азовского пакета". Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.
Когда Волкер проведет встречу с Владимиром Зеленским, и будет ли таковая в ближайшее время вообще, неизвестно.