Во время марафона под Одессой пропала спортсменка - ее нашел спецназ

Катерина Катющенко пропала и была найдена общими усилиями / Odessa Marathon

В субботу, 13 июня, в ходе спортивного забега - ультрамарафона на 67 км ODESSA ULTRA-TRAIL KUYALNIK - пропала девушка.

За 10 км до финиша 33-летняя Катерина Катющева во время изнурительного забега под палящим солнцем по берегу Куяльницкого лимана стала от основной группы. И пропала. Ее хватились где-то в 14:00, когда коллега-соперница не увидела ее на финише.

Организаторы, волонтеры и родные девушки попытались найти Катющеву сами, однако их попытки успехом не увенчались.

Катерина Катющенко

Тогда организаторы ультрамарафона обратились в полицию. На поиски были брошены значительные силы, включая кинологов, криминалистов и бойцов отряда полиции особого назначения с приборами ночного видения.

Поиски длились до глубокой ночью и завершились успехов - пропавшую спортсменку нашли, благодаря сигналу телефона, который показал ее примерное расположение. Она была без сознания.

Копы доставили девушку в больницу, где ей была оказана помощь.

Пропавшую спортсменку нашли:

Оказалось, что Катющева получила тепловой удар во время забега, а ночью - переохлажение, чем нанесла серьезный удар по своему здоровью.

Тем не менее, ее состояние улучшается и ей ничего более не грозит. Она пришла в сознание и находится под наблюдением медиков.

Отметим, что Катерина - опытная и подготовленная спортсменка, член сборной Украины по суточному бегу.