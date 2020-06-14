Участница марафона ODESSA ULTRA-TRAIL KUYALNIK, которую искали 8 часов, умерла в больнице

Спортсменку нашли вечером в субботу, однако организм девушки не справился с нагрузкой / Игорь Мишко via Facebook

Печальные новости пришли из Одессы. Потерявшаяся и найденная спустя 8 часов спортсменка Катерина Катющева вечером в воскресенье, 14 июня, умерла.

Бегунья Катерина Катющева получила тепловой удар во время экстремального забега на ODESSA ULTRA-TRAIL KUYALNIK. Лидировавшая на дистанции 33-летняя бегунья отстала от основной группы за 10 км до финиша на сложном холмистом участке. Ее хватились на финише и начали искать, подключив к поискам полицию. Девушку нашли спустя 8 часов на берегу водоема без сознания. Катющева доставили в больницу, где оказалось, что спортсменка получила тепловой удар, а потом еще и переохлаждение.

В больнице она пришла в себя, дав повод меньше переживать за свое состояние, однако на этом хорошие новости закончились.

Организм девушки не справился с таким нагрузками и не сумел оправиться от шока. С ней случился инсульт. Врачи спасти 33-летнюю бегунью не спасли.

О смерти девушки написал глава пресс-соужбы Одесской ОГА Денис Соколов у себя на фейсбуке.