Во власти стихии: Романтика в условиях неминуемой смерти

16:05 , Сегодня , Сегодня

21 июня на украинские экраны выходит фильм «Во власти стихии» - то ли мелодрама, то ли фильм-катастрофа от режиссера «Эвереста». Как правильно смотреть данную картину расскажет кинокритик Без Табу Настя Белова.

Когда на экране встречаются актеры из «Дивергента» и «Голодных игр» - можно ожидать чего-то страшного и опять антиутопичного. Но на деле большая часть ярлыков стирается из памяти. И мозг начинает искать фильм-катастрофу в длинной и скучноватой мелодраме.

На высоте более 8 тысяч метров. При температуре, по ощущениям, и вовсе -100500 градусов по Цельсию. Да в романтической атмосфере летящего в морду лица вечного снега или постоянной угрозе сорваться вместе с лавиной колобком обратно к базовому лагерю. Нет, это не горячка. Это приблизительные ощущения зрителя от просмотра картины «Эверест»…

Было это в далеком сентябре 2015 года, когда осенью и близко не пахло, и каждый ищет халявный кондиционер. Например, в кинотеатре. Только ради холодной картинки страшного и грозного «Эвереста» на большом экране стоило пойти в кино. И судя по всему, режиссер Балтазар Кормакур вновь решил подбросить повод пойти в кино в знойную украинскую жару. Правда, в этот раз он отправляет нас не на покорение горы. А всего лишь - в океан. В компании бесстрашной Трис из «Дивергента» и сентиментального проповедника Филиппа из четвертой серии фильма «Пираты Карибского моря».

Во власти стихии – смотрите онлайн трейлер фильма:

Во власти стихии - о чем фильм:

Ну ладно, это все шуточки и хахоньки. А тут серьезная картина, основанная на реальных событиях 1983 года. Молодая девушка Теми (Шейлин Вудли) не любит постоянство. Покинула дом она давным-давно, осесть на одном месте не может и целиком и полностью влюблена в океан.

Романтика без примесей / кадр из фильма "Во власти стихии"

Пришвартовавшись ненадолго на Таити (вы не были на Таити?), Теми встречает такого же любителя воды как она – молодого и обаятельного парня Ричарда (Сэм Клафлин). Ему как раз подкидывают работу на 10 тысяч долларов, мол, надо яхту переправить в Калифорнию через Тихий океан. Конечно, наши герои соглашаются и попадают в страшный шторм. Без еды, без воды, без надежды на спасение они все дрейфуют и дрейфуют. Под сопровождение романтических ноток в виде воспоминаний.

Уважаемый читатель, чтобы у вас не было лишнего повода сказать «автор, ты – спойлерный маньяк». Предупреждаем большим капсом, что далее вы можете случайно повстречаться лицом к лицу с тонкими НАМЕКАМИ с легким элементом СПОЙЛЕРОВ.

Закат на Тихом океане / кадр из фильма "Во власти стихии"

Ведь это уже не первая попытка исландца Кормакура рассказать реальную историю через объектив камеры. Так что, все якобы твисты и в «Эвересте», и в «Во власти стихии» - абсолютно не твисты. Тогда приходится брать внимание зрителя чем-то явно другим. И если в фильме о горЕ шла речь о борьбе именно с горой и безжалостной стихией, то в фильме об океане и двух влюбленных будет идти речь именно о влюбленных. Конечно, сравнивая эти два творения, последнее явно в выигрыше благодаря такому подходу. Тут не будет вылезающего из чрева медведя Беара Гриллса, который расскажет вам все принципы выживания в безысходной ситуации. Нет никаких опытных шерпов под рукой. Да и моряков по близости не окажется вообще.

Тут все более тонко и схоже по большей степени на «Титаник», где может произойти простой математический расчет – минус один. И если вы не догадайтесь об этом внезапном твисте на десятой минуте фильма, то, пожалуйста, забросайте автора статьи помидорами. Да, все действительно оказалось весьма и весьма очевидно. Даже если вы не прочитали в интернете, что же там такого произошло с девушкой Теми в 1983 году. То ее немного нелогичные поступки так и кричат о том, что порой на тесной кровати есть место только для одного. Что уж там говорить о разбитом в шторме кораблике.

Если вы уже прекрасно поняли, о каком трагическом элементе идет речь, необходимо сказать, что спасение необходимо искать именно в любви (какая неожиданность). Все эти розовые сопельки в виде воспоминаний выглядят как простые розовые сопли. Причем местами они выражены уж в слишком нудных и затянутых разговорах на тему «давай держаться за ручки». Но благодаря им зрители осознают, что главная героиня действительно влюблена в менее главного героя. И все трудности, с которыми ей пришлось встретиться на протяжении полутора месяцев дрейфа в открытом океане, преодолимы только благодаря любви. Ощутит ли зритель сполна всю эту атмосферу при красивенных закатах солнца – что ж, дамы по бокам плакали. Вот без шуток.

Пейзажи - главная сильная сторона фильма / кадр из фильма "Во власти стихии"

Главным же проводником в романтическую историю двух горе-матросов становится именно актерская игра. Мы можем прицепиться ко всем нелогичностям, отсутствию неожиданности и т.д., но когда речь заходит о фильмах, где любовь прежде всего, а не излишний героизм, то вопросы в первую очередь могут возникнуть именно к актерскому таланту. Для примера вспоминается еще один фильм катастрофа «Невозможное» от Байона с Юэном МакГрегором и Наоми Уоттс, где семейная драма и любовь тоже выходят на первый план. А произошедшее цунами – только дополнение. И хоть этот фильм прошел мимо кассы у многих зрителей, он вызывал всю палитру эмоций: шок, грусть, радость. Как и полагается. И все это тоже благодаря игре прекрасных актеров.

Что же у нас есть в картине «Во власти стихии». По факту – два актера. На деле – один. Они абсолютно разные, по задумке сценаристов. Шейлин Вудли, хоть уже и не играет в «Дивергенте», все равно получает звание бесстрашной девушки (только потому что прыгнула с небольшой скалы в речку). Она абсолютно практична и лишена глубокого романтизма. Молодая искательница приключений, которая все же глубоко в душе верит в семейный очаг и детей.

Шейлин Вудли делает заявку на "большую актрису" / кадр из фильма "Во власти стихии"

Находясь в условиях дрейфования в океане, героине Вудли приходится пережить несколько кругов ада. То рыбу убить она не может, потому что вегетарианка. То глюки становятся слишком масштабные, и вызывают у нее поначалу радость, а потом глубокое разочарование. Без смирения со своей судьбой не обошлось, а затем внезапного одушевления. В конце концов, девушка выживает ради своего любимого. А всю эту широкую палитру эмоций и переживаний глазастая (в позитивном смысле слова) Вудли демонстрирует на ура. И в который раз приходишь к убеждению, что лучше ей уж играть в драматических картинах, чем в подростковых антиутопиях с тупейшим сценарием. Убедиться в этом можно также при просмотре картины «Виноваты звезды», также не будем забывать про сериал «Большая маленькая ложь».

С другой стороны арены у нас есть Сэм Клафлин. Его герой хоть и считается тоже главным, явно теряется на фоне персонажа Вудли. И на протяжении всей картины, зритель вполне справедливо может понять, что мужик-то на деле вообще не мужик. Ну или просто тонкая, ранимая и глубоко романтичная душа. Обвинять за это сценарий или Клафлина, игра которого ну явно не «ах» - не получится. Опять же, спойлер, но он явно всего лишь отыгрывает фон и мотивацию для женского главного персонажа и ему просто негде развернуться.

Сэм Клафлин - немного чужой на празднике жизни / кадр из фильма "Во власти стихии"

Помимо этого, Клафлина хочется немножко не то поругать, не то пожалеть. Ведь многие его герои в фильмах страдают частично от вышеперечисленных черт. «Голодные игры», «До встречи с тобой», «С любовью, Рози», «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Так и хочется, чтобы Сэм Клафлин вышел хотя бы на минуточку из мягкого образа и показал себя в чем-то более жестком.

Итого, что же мы получаем на деле. Провести первое свидание за просмотром фильма «Во власти стихии» - так себе затея, слишком трагично и не хватит платочков для ранимых женщин. Потратить вообще деньги на билет в кинотеатр – дорогое удовольствие для фильма, который в визуальном плане радует только красивыми закатами да рассветами. А в музыкальном – уступает все же надрывным саундтрекам «Эвереста». Потратить время, чтобы посмотреть его дома – да, вполне хороший вариант для вечера.

Приятного просмотра / кадр из фильма "Во власти стихии"

«Во власти стихии» - особо не примечательный по себе не то фильм-катастрофа, не то мелодрама с чрезмерно скучными разговорами. Он явно не войдет в список must see у многих зрителей и не получит громкого заявления о себе в Украине. Но есть у него одно прекрасное достоинство. Шейлин Вудли в который раз показала себя. Доказала, что она не только бедовая Трис из не менее бедового «Дивергента». А полноценная актриса, у которой не только глазки большие и красивые, но еще и талант имеется.

Настя Белова, Без Табу