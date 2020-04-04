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Во Львове ушел из жизни отец Святослава Вакарчука

12:53
Во Львове ушел из жизни отец Святослава Вакарчука - фото 1
Во Львове ушел из жизни отец Святослава Вакарчука

В субботу, 4 апреля, во Львове скончался экс-глава МОН и отец фронтмена группы "Океан Эльзы" Иван Вакарчук.

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Об этом сообщил Владимир Вятрович в Facebook.

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна", - написал экс- глава Института нацпамяти.

Во Львове ушел из жизни отец Святослава Вакарчука - фото 198209

Для справки

Иван Вакарчук (1947-2020) – Герой Украины, экс-глава МОН. Родился в Молдавской ССР. В 1970 г. окончил физический факультет Львовского госуниверситета имени Ивана Франко. Через несколько лет защитил кандидатскую диссертацию. В последствии работал в Институте теоретической физики АН УССР. В 1990 г. избран депутатом Верховного Совета УССР.

В 1990-2007 гг. и 2010-2013 гг. возглавлял Львовский университет. В 2007-2010 гг. – министр образования и науки Украины.

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Святослав Вакарчук смерть Новости Украина
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