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Во Львове суд отпустил хладнокровных убийц цыган

15:00
Устроивших резню во Львове отпустили - фото 1
Устроивших резню во Львове отпустили

Признанные виновными в нападении на ромский табор под Львовом 23 июня прошлого года представители праворадикальной организации "Трезвая и злая молодежь", даже не понесут наказания за содеянное.

Самборский районный суд Львовской области признал двоих агрессоров виновными в смертельном нападении на лагерь, но освободил их от наказания.

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Согласно документам, расположенным в едином реестре судебных решений, малолетние преступники, которыми руководил 20-летний неадекват, по предварительному сговору решили вооружиться ножами, трубами, палками и цепями, и напасть на место проживания табора.

Речь идет об учениках 11 класса лицея имени Иваня Пулюя, которые признали свою вину и заключили соглашение с прокуратурой.

Поскольку злоумышленники лишили жизни человека, а еще троих тяжело травмировали, судьи впаяли им по четыре с половиной года, но выпустил из-под стражи, заменив реальное наказание на условный срок.

Напомним, 23 июня 2018-го года во Львове группа молодых людей напала на цыганский табор. Парни в масках и с ножами нагрянули посреди ночи, громили палатки и ранили людей. После нападения полиция задержала 12 преступников. Их взяли под стражу, но постепенно начали выпускать под домашние аресты. Вместо пожизненного почти всех членов группировки отпустят на свободу.

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Нападения на ромов Львов судья суд уголовное дело Новости Украина
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