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Задержанные за кражу ромы избили киевских копов прямо в участке, их отпустили

11:00
Охамевшие цыгане избивают копов прямо в полицейских участках - фото 1
Охамевшие цыгане избивают копов прямо в полицейских участках

Несколько представителей ромской национальности, которых упаковали за нарушение закона на железнодорожном вокзале в Киеве, устроили побоище прямо в полицейском участке.

Не смотря на то, что цыгане жестоко избили бойцов полка "Киев" и нанесли им телесные повреждения средней степени тяжести, их отпустили даже без открытия уголовного дела.

Активисты С14 зачистили от ромов ЖД-вокзал Киева (ВИДЕО)

По данным активистов группы "Киев оперативный", ромы побили четырех правоохранителей сорванной с пола плиткой.

"Четыре правоохранителя полка "Киев" с пробитыми головами после "встречи" с цыганами, которые крадут и грабят людей на столичном вокзале", - написали на странице группы в Facebook, опубликовав фотографии побитых копов.

Задержанные за кражу ромы избили киевских копов прямо в участке, их отпустили - фото 185678

Впрочем, эпичности ситуации добавляет даже не то, что ромы могут безнаказанно избить аваковских подчиненных, а тот нюанс, что в суде отказали следователям открыть против них уголовное дело.

Как свидетельствует соответствующий документ, Соломенский райсуд Киева постановил запретить взять 29-летнего уроженца Берегово Закарпатской области Руслана Горвата под стражу и выпустить его под личное обязательство.

Задержанные за кражу ромы избили киевских копов прямо в участке, их отпустили - фото 185679

Напомним, на центральном железнодорожном вокзале столицы годами орудуют целые банды цыган, которые внаглую грабят людей, воруют у них кошельки и ценные вещи. Полицейские на это, де-факто, никак не реагируют, а группировки ромов, как говорят, крышуют детективы НАБУ, оформившие их как секретных агентов.

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