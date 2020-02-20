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Во Львове со стрельбой похитили мужчину: Все подробности

Вчера, 23:00
Во Львове со стрельбой похитил мужчину: Все подробности - фото 1
Во Львове со стрельбой похитил мужчину: Все подробности

В четверг, 20 февраля, во Львове неизвестные со стрельбой похитили мужчину.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В 17:17 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной-Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник легковушки "Шевроле" и в сопровождении внедорожника "БМВ" поехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

На действия злоумышленников оперативно отреагировали сотрудники уголовного розыска, спецназа и патрульной полиции. Вскоре силами правоохранителей преступники были задержаны. На данный момент полицейские устанавливают личности похитителей.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит срок от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Черкащине водитель задавил двух детей. Раскрыты детали.

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