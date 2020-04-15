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Во Львове произошел взрыв, один человек погиб

18:18
Во Львове произошел взрыв, один человек погиб - фото 1
Во Львове произошел взрыв, один человек погиб

В среду, 15 апреля, во Львове произошел взрыв. Один человек погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"По оперативным данным, на ул. Котляревского, неподалеку от пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет", - говорится в сообщении.

Смерть пострадавшего констатировали на месте происшествия, до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в жилом квартале Днепра прогремел взрыв. Восьмилетнему мальчику оторвало руку. Подробности смотрите по ссылке.

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