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Внутреннее покрытие водонагревателей

18:27
От внутреннего покрытия бойлера зависит срок его службы - фото 1
От внутреннего покрытия бойлера зависит срок его службы

В вопросах выбора бойлера очень важно внимание к малейшим техническим аспектам компоновки водонагревателей.

Прежде чем купить бойлер, требуется определиться не только с видом водонагревателя — проточный или накопительный — мощностью и объемом бака, но и с такой важной деталью, как внутреннее покрытие бака. Это крайне важный аспект выбора бойлера ввиду того факта, что от вида внутреннего покрытия зависит чистота воды, появление накипи или даже придание воде дополнительных полезных свойств, среди которых может дополнительная очистка или борьба с бактериями.

Внутреннее покрытие водонагревателей - фото 190021

На современном рынке представлены несколько основных видов водонагревателей с разными покрытиями накопительного бака:

  • Традиционным считается внутреннее покрытие из нержавеющей стали. Во-первых, они стойко выдерживают коррозию при неудовлетворительном качестве воды. Во-вторых, они отличаются достаточно долгим сроком исправной эксплуатации — современные модели бойлеров с баком из нержавейки прослужат вам 10 и более лет. Главный изъян в том, что они поддаются коррозии по шву, поэтому спустя 10+ лет требуется капитальный ремонт оборудование или замена водонагревателя. Многие производители проводят дополнительную обработку бака, увеличивая срок службы оборудования более чем в 10 раз;
Внутреннее покрытие водонагревателей - фото 190023

  • Эмалевое покрытие считается столь же надежным, как и нержавейка. Дополнительные присадки, которые производители добавляют в химический состав эмали, уравнивают характеристики эмали и металла. Современные бойлеры с эмалевым покрытием столь же надежны, сколько и металлические, стоят приблизительно одинаково и отличаются превосходными характеристиками теплопередачи и микропластичности, благодаря чему, эмалевое покрытие практически не трескается в процессе эксплуатации;

  • Покрытие с напылением из серебра. Отличается превосходными техническими характеристиками, обладает антибактериальным и антикоррозионными свойствами. Чаще всего, такое покрытие бывает у бойлеров с мокрым ТЭНом, так как антикоррозионные свойств серебра позволяют использовать мокрый ТЭН дольше, ввиду чего срок исправной эксплуатации водонагревателя увеличивается;

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