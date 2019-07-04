Внук Назарбаева покусал полицию. Что происходит?

Внук Назарбаева покусал полицию. Что происходит?

Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского. Тот пытался спасти ему жизнь.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

По данным источников, пребывая в Лондоне, молодой человек решил покончить с собой. Но в дело вмешалась местная полиция. Как результат, одна жизнь спасена и один человек покусан. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Голодный Назарбаев

Вкусным ли оказался полицейский Росс Сэмбрук (так зовут жертву - прим.ред) - не знаем. Об этом нужно спросить самого голодного суицидника.

Для справки

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери Назарбаева Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики. На данный момент она возглавляет сенат республики.

Напомним, отставка бессменного лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева прогремела на весь мир. Чтобы правитель Востока ушел, да и не вперед ногами – есть от чего смутиться даже бывалым политологам. Теперь у руля встал новый лидер. Кто же он?