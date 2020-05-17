Внучка Муссолини прокомментировала снятие с нее украинских санкций

Алессандру Муссолини засунули в санкционный список по ошибке

Алессандра Муссолини, как оказалось, была по ошибке включена сотрудниками СБУ в список людей, которые участвовали в террористической деятельности русских. Поэтому ее из санкционного списка и вычеркнули.

И хотя это никак не поясняет решение Зеленского поснимать ограничения с вполне реальных оккупантов и террористов, внучка диктатора находиться в санкционном списке на самом деле не должна была.

Как пояснила сама Алессандра Мусслолини, она никогда не бывала в Луганской или Донецкой областях и, соответственно, в жизни не участвовала в "выборах" псевдореспублик.

"15 ноября 2019 года я официально сообщила консульству Италии в Киеве о том, что никогда не бывала в Украине. Само собой, никоим образом не участвовала в любой политической или общественной события в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельств - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказать любые оценочные суждения о политической ситуации в Украине. я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями местной власти. В свое время я считала "санкцию" совсем безосновательной и сеогодни беру во внимание факт ее отмены", - отметила Муссолини.

Присутствовал же на фейковых "выборах" в террористических недореспубликах гражданин Италии Алессандро Муссолини. Его попросту перепутали со внучкой основоположника фашизма. Впрочем, включать пособника Путина в санкционный список уже не нужно - он уехал на концерт Кобзона.