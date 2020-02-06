Внезапная замена кадров: главарем "ДНР" стал бывший российский вице-губернатор

В "ДНР" произошла срочная замена "премьера"

Смена руководства квазиреспубликами что в "ДНР", что в "ЛНР" может протекать с бешеной скоростью и без каких-либо пояснений для населения. Был, значит, "премьером" некий Аненаченко, а спустя несколько месяцев все боевики делают вид, что и человека такого никогда не существовало.

На днях на "официальном сайте" квазиобразования появилось упоминание некоего Владимира Пашкова в качестве "главы правительства" недореспублики из трех букв.

Именно так все и узнали о том, что в "ДНР" новый "премьер". Само собой, не из числа жителей Донбасса, ведь непосредственное руководство оккупированными территориями выполняют российские чиновники. Так, в 2015-м году уроженец Братска Пашков был вицегубернатором Иркутской области.

Судя по всему, он неплохо себя зарекомендовал на должности в РФ, что Путин перебросил его в "дэнээрию". Стоит ли говорить, что подобные рокировки не свидетельствуют о намерениях русских заканчивать войну и идти на какие-то соглашения о мире с Владимиром Зеленским?

Кроме того, никем не скрываемые назначения граждан России на рукоовдящие должности в "республиках" говорит о наплевательском отношении Кремля к легенде о "гражданской войне". Скорее всего, мировое сообщество уже "схавало" россказни Путина-Лаврова, а посему Москва уже ничего не боится.