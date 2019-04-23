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Вместо Насирова: избран новый глава налоговой

23 апреля, 17:00
Вместо Насирова: избран новый глава налоговой - фото 1
Вместо Насирова: избран новый глава налоговой

Во вторник, 23 апреля, спецкомиссия рекомендовала Кабмину нового главу ГНС. И это не Насиров.

"Тройка финалистов в прямом эфире представили членам комиссии свою программу развития Службы, а затем в течение часа отвечала на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии", - сказано в сообщении Министерства финансов.

Насиров подал в суд на Кабмин

Победил Сергей Верланов, набрав 16,45 балла. На данный момент новоизбранный главналоговик замещает должность замглавы Минфина. До этого чиновник работал главным юристом в компании "Саенко Харенко".

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Сергей Верланов - новый глава ГФС

Конкурентами Верланова на конкурсе был заместитель министра юстиции Сергей Петухов и Общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко. В итоге Петухов набрал 13,54 балла, а Алексеенко вообще зафейлил и не сумел набрать баллы, достаточные для рейтингового оценивания.

Вместо Насирова: избран новый глава налоговой - фото 180029

Сергей Петухов занял второе (не проходное место)

Стоит отметить, что ранее упомянутую должность прочили замглавы миниэкономразвития Максиму Нефедову, однако чиновник опроверг эти слухи.

Напомним, не успел Кабмин объявить конкурс на должность главы налоговой, как Фемида сказала свое слово.

Вместо Насирова: избран новый глава налоговой - фото 180031
Поборник жестких налогов Дмитрий Алексеенко срезался на знании матчасти

Вы удивитесь, но Фемида удовлтеворила не аналогичное заявление экс-главы ГФСУ Романа Насирова, а запрос нардепа БПП Андрей Антонищак. И что сказать, суд счел его доводы вполне обоснованными.

"17 апреля суд решил удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета Министров Украины «Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Государственной таможенной службы Кроме этого суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабинета Министров Украины", - заявил печальноизвестный Окружной административный суд Киева.

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Новости Украина Сергей Верланов ГФС Роман Насиров
Европейская правда
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