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В Верховной Раде обеспокоены отменой второго этапа медреформы

15:40
Второй части медреформы фактически не будет - фото 1
Второй части медреформы фактически не будет

Вопреки обещаниям президента Владимира Зеленского не отменять запланированный еще Уляной Супрун второй этап реформы здравоохранения, на самом деле власти полностью его перечеркивают.

Об этом заявила нардеп Кира Рудик на официальной странице партии "Голос" в Facebook, так что заявление следует рассматривать как позицию политсилы. В условиях кризиса партия, которая стремительно теряет популярность, решила сделать громкое заявление, чтобы напомнить о себе и предстать в образе д'артаньяна в окружении негодяев. При этом это ничего не стоит, зато эффектно.

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По словам парламентария, в результате целенаправленных действий правительства все схемы финансирования, которые были запланированы командой Супрун, станут невозможными. Вместо этого бюджетами будут ворочать чинуши из МОЗ.

"Пациенты так и не увидят качественных бесплатных услуг в больницах, а медики - нормальных зарплат. Вернуться к так называемому" исторического финансирование "- это вернуться к коррупционным схемам, к управлению в ручном режиме и до" уравниловки ". Те, кто десятилетиями разрушали медицине , и дальше хотят доить бюджет и забирать деньги в честных и профессиональных врачей, которые два года готовились к реформе и хотели работать эффективно и прозрачно, - подчеркнула Рудик. - Власть сбежала от ответственности и даже не смогла запустить одну из ключевых реформ в стране. Это еще один позорный реванш и это - приговор нынешней власти".

Как известно, после смены Кабмина Гройсмана у руля минздрава сразу же стали представители власти времен Януковича. С тех пор, не смотря на пандемию коронавируса и экономический кризис соратники Богатыревой, Бахтеевой и прочих рыгов только лишь укрепили свое положение в МОЗ. Их усилиями фактически и был развалена медреформа.

С другой стороны, власти весной 2020 оказлись на своеобразной растяжке - резко реформировать систему в условиях пандемии, с которой не справляется украинское здравоохранение - означает окончательно добить ее и фактически бросить всех больных. Однако и без реформ невозможно. В данной ситуации принято половинчатое решение - оставить все, как было - и дожидаться медленной смерти.

 

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