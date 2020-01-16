Сериал Властелин колец: Дата выхода, актеры и сюжет

Властелин колец: новые подробности сериала

Сериал "Властелин колец" находится в активной разработке. Amazon уже выбрал главных героев, фанаты уже обнаружили место съемок сериала. Теперь экс-Арагорн рассказал, что нужно делать, чтобы вжиться в роль. Также появилась запланированная дата выхода сериала.

Арагорн советует

Датский актер Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна в кинотрилогии Питера Джексона, дал советы актерам сериала Властелин колец - как лучше вжиться в роль, и понять задумку Толкиена.

Вигго посоветовал ознакомиться не только с трилогией "Властелин колец" Толкиена, но почитать скандинавские саги - "Сигурд — победитель дракона" и "сагу о Вёльсунгах". Но этого тоже будет мало - нужно посмотреть фильмы японского режиссера Акиры Куросавы, воспевшего рыцарский дух самурайства. Именно это спасло Вигго во время съемок - когда он приступил, то сильно отставал от остальных актеров, и пока у него не было диалогов, а больше битвы на мечах, он усиленно штудировал материалы. Все мы знаем, что Вигго в итоге неплохо справился.

При этом сам Вигго не знал, кому советует. Каст нового "Властелина колец" объявили лишь в начале 2020 года. Оказалось, что Арагорна в нем не будет вообще. Впрочем, это не отменяет советов мэтра для актеров проекта. Как и ожидалось - среди актеров сериала нет звезд, все деньги ушли на спецэффекты, а продюсеры резонно рассудили, что графоний, доспехи и шлемы, магия имени Толкиена и миллиардный бюджет все сделают сами и без топовых актеров с именем. В итоге Amazon выкатил список аткеров, но не пояснил, кто кого будет играть.

Властелин колец - список актеров

Джозеф Моул

Маркелла Кавена

Макс Болдри

Морфидд Кларк

Эма Хорват

Роберт Арамайо - в роли Белдора

Овайн Артур

Назанин Бониади

Том Бадж

Исмаэль Круз

Тайро Мухафидин

София Номвете

Меган Ричардс

Дилан Смит

Чарли Викерз

Дэниэл Вейман

Властелин колец - сюжет сериала Amazon

Шоураннеры проекта — Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, участвовавшие в разработке сценария к фильму «Стартрек: Бесконечность».

Сюжет сериала неизвестен по-прежнему. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий «Братства кольца». В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья. В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности.

Режиссёром первых двух эпизодов сериала назначен Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2»), а над сценарием работают четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кэхилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»).

Дата выхода

Сейчас в Новой Зеландии проходит читка сценария «Властелина колец». Старт съемок многосерийной адаптации произведений Дж. Р. Р. Толкина запланирован на февраль 2020 года. Всего у шоу будет 5 сезонов. И это все будет стоить безумных денег.

О точной дате премьеры можем пока лишь догдываться. Ранее релиз планировался к выходу в 2020 году, позднее сообщалось, что первый сезон сериала "Властелин колец" выйдет в декабре 2020. Однако есть очень большие сомнения, что создатели сериала так быстро справятся. Более реалистичной кажется информация, что выход первого сезона из 8 эпизодов произойдет только в 2021 году.