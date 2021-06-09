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Власника тунелів з золотом виправдав суд, який за 5 років на знайшов там корупції

08:09
Не побачили корупції - фото 1
Не побачили корупції / ct.mk.court.gov.ua

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука, якого звинувачували в зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб.

Історія Романчука прогреміла на всю країну, коли при обшуку в 2016 у його маєтку знайшли таємні тунелі забиті золотом. З того часу миколаївського Алі-Бабу судили, судили, аж поки не насудили.

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Слідство стверджувало, що Романчук, будучи першим заступником голови ОДА, пропонував керівнику ТОВ вплинути на прийняття керівництвом та депутатами Миколаївської облради рішення про погодження спецдозволів на розробку промислового родовища вапняку за хабар. Екс-чиновник свою провину заперечував. Й домігся свого.

"Суд дійшов висновку, що органом досудового слідства не доведено вчинення кримінального правопорушення, в якому обвинувачувався Микола Романчук. З урахуванням досліджених доказів, колегія суддів постановила визнати Миколу Романчука невинуватим та виправдати, скасувати ухвали про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за місцем проживання та роботи, скасувати обраний щодо Миколи Романчука запобіжний захід у виді застави в сумі 512 тисяч гривень", - йдеться в рішенні суду.

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Романчук, який з березня по липень 2014 року очолював Миколаївську ОДА, розплакався в суді після того, як почув, що його визнали невинуватим.

Дива з Романчуком продовжуються:

Герой України Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів з сейфами, в яких зберігався антикваріат і коштовності.

8 червня 2016 року Романчука заарештували з правом застави у понад пять мільйонів гривень. У СБУ тоді повідомляли, що знайшли за місцем проживання Романчука гроші й коштовності. "Високопосадовець зберігав вдома валізу з 300 тисяч доларів та велику кількість ювелірних виробів.

Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столове срібло. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить проведення корупційних оборудок", - зазначали в СБУ.

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Николай Романчук Николаевская область Коррупция суд Новини Украина
УНІАН
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