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Владимир Кличко вернется на ринг. Названо условие

21:40
Владимир Кличко вернется на ринг. Названо условие - фото 1
Владимир Кличко вернется на ринг. Названо условие

Украинский боксер Владимир Кличко может вскоре вернуться на ринг.

Неожиданно: Владимир Кличко определился с работой вне ринга

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Daily Mail.

"Могу ли я драться? Да, конечно... Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд Джорджа Формана, чтобы стать старейшим чемпионом в супертяжелом весе", - заявил Кличко, не уточнив, кто же именно может стать его соперником.

Отметим, что Джордж Форман (1949 г.), которого упомянул боксер, в последний раз стал старейшим чемпионом в возрасте 45 лет. На данный момент Владимиру Кличку 43 года, следовательно нам нужно подождать еще как минимум два-три года для проведения боя и побития рекорда.

Владимир Кличко вернется на ринг. Названо условие - фото 190497

Джордж Форман

Напомним, что Владимир Кличко завершил свою карьеру 3 августа 2017 г. Таким образом экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA отказался от проведения матча-реванша против британца Энтони Джошуа.

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