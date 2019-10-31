Владимир Кличко вернется на ринг. Названо условие

Владимир Кличко вернется на ринг. Названо условие

Украинский боксер Владимир Кличко может вскоре вернуться на ринг.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Daily Mail.

"Могу ли я драться? Да, конечно... Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд Джорджа Формана, чтобы стать старейшим чемпионом в супертяжелом весе", - заявил Кличко, не уточнив, кто же именно может стать его соперником.

Отметим, что Джордж Форман (1949 г.), которого упомянул боксер, в последний раз стал старейшим чемпионом в возрасте 45 лет. На данный момент Владимиру Кличку 43 года, следовательно нам нужно подождать еще как минимум два-три года для проведения боя и побития рекорда.

Джордж Форман

Напомним, что Владимир Кличко завершил свою карьеру 3 августа 2017 г. Таким образом экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA отказался от проведения матча-реванша против британца Энтони Джошуа.