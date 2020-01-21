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Владелица паспорта РФ по заданию ФСБ почти устроилась в минобороны

14:00
Владелица паспорта РФ по заданию ФСБ почти устроилась в минобороны - фото 1

Не смотря на рассказы украинским властям о политике мира, русские продолжают и активные боевые действия, и внедрение своих агентов в стратегические ведомства в нашей стране.

Предательница Украины собиралась занять руководящую должность в министерстве обороны и даже прошла целый ряд испытаний, но все остановилось на спецпроверке СБУ.

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Во вторник, 21 января, в Службе отчитались об успешно пресеченной деятельности завербованной ФСБшниками коллаборантки.

Как утверждают следователи, за несколько лет до начала российской агрессии жительница Крыма жила за границей, но как только русские захватили полуостров, она тут же приехала домой, где получила аусвайс и переоформила документы на недвижимость.

Владелица паспорта РФ по заданию ФСБ почти устроилась в минобороны - фото 194619

После этого террористка решила перебраться в Киев, где работу себе так и не нашла. Зато активно каталась на оккупированную территорию и в Россию. Вернувшись с одного из путешествий, женщина внезапно захотела занять ключевую должность в министерстве обороны Украины.

Владелица паспорта РФ по заданию ФСБ почти устроилась в минобороны - фото 194623

Претендовала она на руководящий пост в подразделении департамента госзакупок. И, скорее всего, так бы и получила кресло, если бы спецпроверка СБУ не выяснила о ее связах с российскими спецслужбистами.

- Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведена Службой проверка установила обстоятельства, несовместимые с государственной службой в Минобороны, - отметили в СБ.

Если вину злоумышленницы удастся доказать, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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