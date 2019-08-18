Владельцы сгоревшего в Одессе отеля нелегально заселяли людей в собачьи будки (ВИДЕО)

Отель "Токио стар" не соответствовал вообще никаким нормам

Расположенный в самом дорогом для отдыха в Украине городе Одесса отель "Токио стар" был абсолютно не предназначен для хоть сколько-нибудь вменяемого проживания в нем людей. Пользуясь повышенным спросом на дешевое жилье, владельцы запилили в помещении недокомнаты для сдачи.

О существовании больше подходящих с точки зрения площади для собак, а не для людей "номеров" заявляли журналисты программы "Ревизор" еще в 2015-м году.

Еще тогда расследователи указывали, что вопиющие нарушения в "Токио старе" могут привести к трагедии. Сам отель ведущий назвал притоном, который не должен существовать. Среди причин такого отношения журналиста к сомнительному заведению - "комнатки" без окон площадью пять квадратных метров с укороченным деревянным лежаком, унитазом и умывальником.

В общем, ни о каких нормах не было и речи.

Смотрите видео жутких условий в отеле "Токио стар":

Сам же отель, расположенный в центре Одессы, пользовался популярностью среди клиентов проституток, наркоманов и других непонятных личностей за счет дешевизны "номеров".

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, на втором этаже отеля произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранниов, которые понятия не имели, что делать при пожаре, и не провели своевременную эвакуацию.

В результате ЧП погибли девять человек. Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице.

Уже сегодня копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.