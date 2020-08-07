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Включая крымских татар: Украина передала террористам списки для обмена заложников

17:00
Ермак рассказал о попытках вытащить крымских татар на свободу - фото 1
Ермак рассказал о попытках вытащить крымских татар на свободу

В пятницу, 7 августа, глава офиса президента Андрей Ермак рассказал подробности планируемого обмена уголовников на захваченных на неподконтрольных территориях Украины и в России заложников.

По словам соратника Зеленского, президент в своем разговоре с Владимиром Путиным обсудил освобождение 22 крымских татар, которых незаконно удерживают на захваченном полуострове.

Ермак анонсировал новый обмен пленными

- Список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен, - подчеркнул Ермак. - В частности, президент обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, сына которого, к сожалению, нашли мертвым.

Предстоящий обмен пленными, как утверждает глава ОПУ, может состояться в течение нескольких недель. Помимо крымских татар оккупанты якобы могут освободить также около 80 человек, взятых ими в заложники в "ДНР" и "ЛНР".

Кого отпустит на свободу официальный Киев, пока неизвестно. В ходе последних обменов Украина выпускала из тюрьмы бывших "беркутовцев", воров и убийц, которые вообще не причастны к войне на Донбассе и оккупации Крыма.

Также сегодня Ермак заявил о предложении русских еще трех новых участков для отступления ВСУ с линии фронта.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".

После этого Леонид Кучма без пояснения ушел в отставку, а его место по указу Зеленского занял Леонид Кравчук, который моментально дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, предложил внедрить в ТКГ придерживающегося пророссийских взглядов Витольда Фокина, а также заявил о необходимости идти на компромиссы в диалоге с русскими.

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