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НАБУ задержали экс-главу полиции Одесской области

12:00
Дмитрий Головин задержан в Одессе - фото 1
Дмитрий Головин задержан в Одессе

Генерал полиции Дмитрий Головин, который несколько лет возглавлял правоохранительное ведомство в одном из самых бандитских регионов страны, оказался оборотнем.

К такому выводу пришли детективы антикоррупционного бюро, которые и задержали Головина утром в четверг, 25 июля.

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По данным источников издания theБабель в правоохранительных органах, упаковали экс-главу полиции области вместе с его бывший заместителем - полковником Константином Гейко.

Инкриминируют им совершение преступлений, описанных в статьях 191 УК Украины - "Растрата имущества" и 364 - "Злоупотребление служебным положением".

Задержали офицеров полиции по делу сигарет, изъятых из контейнеров Одесского морского торгового порта.

НАБУ задержали экс-главу полиции Одесской области - фото 184889

Судя по всему, копы просто решили торгануть отжатой контрабандой. Так что теперь им грозит тюремный срок. Но это не точно. Ведь детективы НАБУ и прокуроры САП еще ни разу ничего не доказали в суде, а служителям Фемиды западло отправлять уважаемых людей на шконки.

Все х**ня, давай по-новой: глава полиции Одесской области не сумел прочитать текст

Напомним, согласно е-декларации Головина, он живет в доме "дедушки жены" на берегу моря, купленном в 2017-м году за три миллиона гривен. Жил генерал и в доме в Одессе, записанном на старшую сестру его супруги. А еще он известен как оратор и большой знаток украинского языка.

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полиция НАБУ задержание контрабанда Новости Дмитрий Головин
TheБабель
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