НАБУ задержали экс-главу полиции Одесской области

Дмитрий Головин задержан в Одессе

Генерал полиции Дмитрий Головин, который несколько лет возглавлял правоохранительное ведомство в одном из самых бандитских регионов страны, оказался оборотнем.

К такому выводу пришли детективы антикоррупционного бюро, которые и задержали Головина утром в четверг, 25 июля.

По данным источников издания theБабель в правоохранительных органах, упаковали экс-главу полиции области вместе с его бывший заместителем - полковником Константином Гейко.

Инкриминируют им совершение преступлений, описанных в статьях 191 УК Украины - "Растрата имущества" и 364 - "Злоупотребление служебным положением".

Задержали офицеров полиции по делу сигарет, изъятых из контейнеров Одесского морского торгового порта.

Судя по всему, копы просто решили торгануть отжатой контрабандой. Так что теперь им грозит тюремный срок. Но это не точно. Ведь детективы НАБУ и прокуроры САП еще ни разу ничего не доказали в суде, а служителям Фемиды западло отправлять уважаемых людей на шконки.

Напомним, согласно е-декларации Головина, он живет в доме "дедушки жены" на берегу моря, купленном в 2017-м году за три миллиона гривен. Жил генерал и в доме в Одессе, записанном на старшую сестру его супруги. А еще он известен как оратор и большой знаток украинского языка.