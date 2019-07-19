Вирус Эбола - стоит ли бояться украинцам этой опасной заразы

Осторожно, Эбола

Про вирус Эбола слышали, наверное все. В новость регулярно мелькают сообщения о том, что страшная болезнь унесла очередные жизни. Однако это все происходит где-то далеко - в Африке. Стоит ли переживать из-за вируса Эбола в Украине - читайте на Без Табу.

ВИРУС ЭБОЛА - ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Начнем с того, что же вообще такое - вирус Эбола, а также - в чем опасность этого заболевания. Эбола - собирательное название десятка различных вирусов, которые вызывают жуткие болезни. Наиболее известна из них геморрагическая лихорадка Эбола (Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), английское название - Ebola virus disease, EVD).

Эта болезнь, по классификации Всемирной организации здравоохранения, считается тяжелой и часто смертельной для людей (умирают от лихорадки Эбола около 50% больных). Семейство вирусов Filoviridae включает 3 рода: Лловиу, Марбург и Эбола. На данный момент учеными выделены 6 видов Эболы: Заир, Бундибуджио, Судан, Рестон и Таи форест и Бомбали. Вирус, вызвавший нынешнюю вспышку в Африке и вспышки 2014-2016 гг. в Западной Африке, относится к виду Zaire ebolavirus.

Вирус Эбола - тихий убийца

Предположительно, естественными "хозяевами" вируса Эбола являются фруктовые летучие мыши семейства Pteropodidae. Эбола попадает в популяцию человека в результате тесного контакта с кровью, выделениями, органами или иными жидкостями организма инфицированных животных, например шимпанзе, горилл, фруктовых летучих мышей, обезьян, лесных антилоп и дикобразов, обнаруженных мертвыми или больными во влажных лесах.

Хозяева Эболы

Эболой нельзя заразиться воздушно-капельным путем. Вирус Эбола передается от человека к человеку при тесном контакте (через повреждения на кожном покрове или слизистую оболочку) с кровью или выделениями инфицированных людей, в том числе умерших или бальзамированных, так как труп в течение 50 дней может представлять опасность.

Люди не заразны до появления симптомов (в инкубационном периоде), однако остаются заразными до тех пор, пока их кровь и выделения, включая сперму и грудное молоко, содержат вирусы. Этот период варьируется от двух до семи недель. Поэтому необходимым условием при выявлении Эболы является карантин.

Вирус может передаваться при контакте с загрязненным медицинским оборудованием, иглами и шприцами, а также с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), загрязненными такими жидкостями. Также часто заражаются Эболой медики при оказании помощи пациентам с подозреваемой или подтвержденной болезнью. Это происходит в результате тесных контактов с пациентами при недостаточно строгом соблюдении норм инфекционного контроля.

Погребальные обряды, которые включают в себя прямой контакт с телом умершего, также могут способствовать передаче вируса Эбола.

ИСТОРИЯ

Свое название вирус получил от реки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), где были зафиксированы одни из первых вспышек болезни и учеными был выделен вирус. Впервые о болезни заговорили в 1970-х, когда были зафиксированы случаи заболевания в Южном Судане и ДРК (тогда - Заире). В 1976 в Судане лихорадкой Эбола заболели 284 человека (151 из них умерли), в Заире из 318 заболевших погибли от болезни 280. Это официальные данные, сколько же погибли от Эболы людей в 1976 на самом деле - мы не узнаем никогда.

Долина реки Эбола - здесь впервые удалось выделить опасный вирус

Однако, это вовсе не означает, что болезни не было ранее - просто болезнь не могли диагностировать, полагая, что имеют дело с более жесткой формой малярии. Также следует учесть, что в труднодоступные африканские районы, часто охваченные войнами или еще какими напастями, квалифицированным медикам, а тем более - вирусологам хода не было.

СИМПТОМЫ ЭБОЛЫ и ДИАГНОСТИКА

Внимание, дальше будут описания симптомов лихорадки Эбола, потому слабонервным лучше не читать.

Инкубационный период Эболы составляет от 2 до 21 дня. Инфицированный Эболой человек не может распространять болезнь до момента появления симптомов. Симптомы могут наступать внезапно и включают в себя:

- лихорадку;

- слабость;

- мышечные боли;

- головную боль;

- боль в горле.

Однако это только начало. За этим следуют:

- рвота;

- диарея;

- сыпь;

- нарушения функций почек и печени и в некоторых случаях, как внутренние, так и внешние кровотечения (например, выделение крови из десен, кровь в кале).

Если зараженный человек не выздоравливает в течение 7-16 дней после появления первых симптомов, то резко возрастает вероятность смертельного исхода (напомним, смертность от 50%).

Выживших ждут тяжелые последствия Эболы - проблемы с суставами и глазами (вплоть до потери зрения), а также повышенная утомляемость, проблемы с концентрацией, депрессия, головные боли и посттравматическое расстройство.

Диагностировать лихорадку Эболы достаточно тяжело. Ее легко спутать с другими инфекционными заболеваниями - малярией, тифоидной лихорадкой и менингитом. На ранней же стадии лихорадка Эбола может маскироваться под простуду или банальный грипп.

ЛЕЧЕНИЕ ЭБОЛЫ

Эффективного лечения этой опасной хвори на данный момент не существует. Болезнь была локализована в Западной Африке и не волновала Мир. Лишь после того, как по эпидемию Эболы рассказали на CNN, люди в странах первого мира зашевилились. Сейчас проводится оценка ряда потенциальных средств лечения, включая продукты крови, иммунные и лекарственные терапии. Поддерживающая терапия с пероральным или внутривенным введением жидкости и лечением конкретных симптомов повышает выживаемость.

Защита от вируса должна выглядеть вот так

Экспериментальная вакцина rVSV-ZEBOV против вируса Эбола продемонстрировала высокий профилактический эффект против лихорадки в ходе широкомасштабного испытания, проведенного в 2015 г. в Гвинее. Первоначальные данные указывают на высокую эффективность вакцины.

Пока же эффективность вакцины не подтверждена на 100%, самым главным в лечении является ДИАГНОСТИКА. То есть, чем раньше у человека выявят смертельную болезнь, тем выше у него шансы вылечиться и не умереть.

Также важным аспектом являются профилактика и контроль заболевания.

ПРОФИЛАКТИКА ЭБОЛЫ

- не есть сырого или плохо прожаренного мяса диких животных, которые являются переносчиками Эболы (фруктовые летучие мыши, обезьяны, лесные антилопы и дикобразы;

- для приготовления пищи и питья необходимо использовать чистую бутилированную воду;

- необходимо регулярно мыть руки;

- важно избегать контакта с инфицированными болезнью людьми. Помните, жидкости и выделения организма больного лихорадкой Эбола - рассадник и питательная среда вируса;

- надевайте перчатки и другие средства индивидуальной защиты, чистота и соблюдение гигиены дадут шанс не заразиться;

- защищенный секс (включая оральный и анальный) или даже воздержание. В связи с тем, что такой риск не может быть исключен, мужчины и женщины, выздоровевшие после Эболы, должны воздерживаться от всех видов секса , по меньшей мере, в течение трех месяцев после появления симптомов заболевания.

Мужчины могут переносить вирус в сперме в течение 60 дней после заболевания

Если воздержание от секса невозможно, рекомендуется использовать мужские или женские презервативы. Рекомендуется избегать контактов с физиологическими жидкостями и мыть руки с мылом. ВОЗ не рекомендует изолировать выздоравливающих пациентов мужского и женского пола с негативными результатами теста крови на вирус Эбола.

- карантин (не менее 21 дня - инкубационный период Эболы) и безопасное погребение умерших.

Больше всего шансов выжить у людей, находящихся в хорошей физической форме, со стойкой иммунной системой. Предварительные наблюдения показывают, что излечившиеся от болезни, вызванной вирусом Эболы, приобретают иммунитет как минимум от того же самого подтипа вируса не менее чем на 10 лет. ​

​ЭПИДЕМИЯ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА СЕЙЧАС

Мир узнал о болезни в 2014-2016 годах, когда в Западной и Центральной Африке разразилась жуткая эпидемия лихорадки Эбола. Эпицентром эпидемии стала Демократическая Республика Конго. Отсталая и охваченная непрекращающейся войной страна стала "отличным" полигоном для опаснейшего вируса, о отсутствие надлежащего медицинского ухода, а также понимания, что это за болезнь, только усугубили ситуацию.

Фото больных людей лихорадкой Эбола

Кроме ДРК вирус Эбола свирепствовал в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Также в 2014 и 2015 была зафиксированы заболевания Эболой в Европе (Италия, Испания, Великобритания) и США. Всего - 7 случаев, из них 1 человек умер от Эболы (2014 год, США). В Африке же умерли более одиннадцати тысяч людей (11 279).

В 2018-2019 зафиксированы новые вспышки опаснейшего заболевания. Очагом по-прежнему выступает ДРК. В 2018 от лихорадки Эбола в ДРК умерли около 500 человек (данные разнятся).

Труп умершего от Эболы остается инфицированным около 50 дней

В 2019 в Конго был зафиксирован 2512 случаев заражения вирусом Эболы - 1676 человек погибли и 700 выздоровели.

17 июля 2019 Всемирная Организация Здравоохранения заявила о новом витке эпидемии Эболы в ДРК. Эпидемия впервые начала распространяться в большом населенном пункте - город Гома населяют два миллиона человек, он находится на границе с другой африканской страной Руандой.

Местный священник, проводивший службы для больных Эболой прихожан в Бутембо, приехал в Гому в воскресенье, 14 июля. Врачи утверждают, что риск распространения вируса минимальный, так как пастора очень быстро изолировали, а людей, с которыми он ехал в автобусе нашли и сразу же проверили. К сожалению, жизнь священника эти меры не спасли - он умер спустя несколько дней. После чего ВОЗ и объявила чрезвычайную ситуацию третьего уровня.

Вирус Эбола несет огромную опасность для людей

Мировые СМИ разнесли эту новости, спровоцировав панику среди людей, однако вероятность заражения вирусом Эболы где-либо, кроме Западной Африки, минимальна.

ОПАСНА ЛИ ЭБОЛА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

Если вы живете в Украине и не собираетесь лететь в Западную Африку с какой-то целью (сомнительное удовольствие) - хорошие новости, вирус Эбола вам не угрожает. Однако, если же вы не можете себе представить свою жизнь без путешествия в леса Конго или Сьерра-Леоне - тогда вы можете находиться в зоне риска и эта статья для вас.

В теории вирус Эбола может попасть в Украину вместе с нелегальными мигрантами из Африки, однако это также маловероятно. Во-первых, они попадают в Европу другими путями - в основном, через Средиземное море. Во-вторых, путь нелегалов неблизкий и долгий, а потому шансов добраться у инфицированного до наших широт и не никак не проявить себя - мизерный.

Однако есть и другие виды геморрагических лихорадок, которые, к несчастью, могут проявить себя и в Украине. Одной из них является Крым-Конго геморрагическая лихорадка, которая может быть спровоцирована укусами клещей. Это, конечно, не лихорадка Эбола, но также опасное заболевание.

Карантин - необходимое условие

Также туристы могут подцепить ту или иную геморрагическую лихорадку, путешествуя по Кубе, Таиланду и другим странам Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Болезнь протекает с высокой температурой, интоксикацией, мышечной болью, болью в суставах, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром. Передача инфекции от больного человека происходит через укусы комаров.

Напомним, на базе украинской вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины всегда можно определить возбудителей Эболы, Крым-Конго геморрагической лихорадки а также хантавирусная инфекции, лихорадки Денге, лихорадки Чикунгунья, лихорадки Западного Нила, клещевого энцефалита.