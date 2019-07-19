Виды полочных стеллажей

Полочные стеллажи упрощают работу многих предприятий

Как организовать систему хранения, если предполагается размещение товара в коробках, а не на паллетах? В таких случаях покупка дорогостоящих грузовых систем просто не имеет смысла.

Владельцам придётся не только искать способы размещения коробок, заказывать дополнительные полки, но и приобретать ещё специальную технику.

Полочные стеллажи – простое, эффективное и недорогое решение для небольших складов, логистических центров, предприятий, крупных и мелких супермаркетов, магазинов.

Говоря об общих чертах полочных стеллажных конструкций производства компании Форстор, стоит выделить:

простоту сборки – элементы легко монтируются. Для крепления стоек используются метизы, для полок – специальные замки-зацепы. Они обеспечивают прочность конструкции, не позволяют полкам «слетать» при погрузке или разгрузке;

производство из качественной стали. Для изготовления используется металл, устойчивый к внешнему воздействию, механическим повреждениям, коррозии;

обработку порошково-полимерным составом. Покрытие металлических элементов выполняется на заводе в специальных цехах и камерах. Порошково-полимерная краска защищает конструкцию от влаги, появления коррозии.

Любой из вариантов полочных стеллажей производится в стандартном размере или по индивидуальным расчётам. Это позволяет заказать конструкции нужного размера и высоты в зависимости от особенностей помещения, предназначенного для хранения товаров.

Какими бывают полочные стеллажи

Конструкции для хранения товаров в коробках выпускаются нескольких видов. Рассмотрим основные модели.

Стеллажи лёгкой серии

Самые простые, недорогие и популярные модели. Полочные стеллажи лёгкой серии подходят для небольших магазинов, архивов, мастерских, где предполагается штучное хранение грузов. Подойдут они и для складов. Конструкции легко монтируются и разбираются, выпускаются с полками из сплошного или перфорированного металла, ДСП. Высота регулируется, что позволяет хранить коробки с товаром разных размеров. Лёгкие стеллажи покрываются полимерным составом или оцинковываются.

Стеллажи средней серии

«Старший брат» облегчённых моделей с максимальной нагрузкой на полку не более 0,4 тонны. На одной секции можно разместить товары общим весом до 2,5 тонны. Стеллажи средней серии более надёжные, прочные, вместительные. Они оснащаются дополнительными опциями. Оцинкованные стойки толщиной 1 мм соединяются с траверсами с помощью замков-зацепов. Это исключает вероятность расшатывания конструкции в процессе эксплуатации. Устойчивость обеспечивается подпятниками, расположенными в торцах каждой стойки.

Облегчённые мезонины

Сложная конструкция на базе полочных стеллажей. В небольших складах с ограниченным пространством для штучного хранения товаров облегчённый мезонин – это удобное, бюджетное и эффективное решение. Максимальное количество уровней – 4. Подходит в случае отсутствия большого запаса грузоподъёмности. Основные преимущества:

эффективное использование высоты помещения;

прочность;

надёжность;

возможность зонирования стеллажа для хранения разных типов товаров;

удобство обслуживания;

возможность установки дополнительного грузоподъёмного оборудования для облегчения работы;

оснащение полками из металла или ДСП (на выбор заказчика);

максимальная грузоподъёмность – 4 тонны.

Эффективность облегчённого мезонина обуславливается возможностью возведения настоящего складского мегаполиса с использованием высоты склада. Конструкции оснащаются лестничными подъёмами, наклонными конвейерами, гидравлическими стоечными лифтами.