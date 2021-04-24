Виды дров и особенности выбора сырья для частного дома

Частные дома, не подключенные к системе централизованного теплоснабжения, в холодное время года отапливаются преимущественно твердым топливом.

Уголь и дрова – одни из самых распространенных и доступных вариантов для населения. В условиях роста цен на коммунальные услуги древесина пользуется спросом за счет длительности горения и большому объему отдающего тепла. Каждая порода имеет свои особенности, которые влияют на эти параметры. Чем выше плотность твердого топлива, тем дольше оно тлеет, но такое дерево тяжелее разжечь.

Как выбрать твердое топливо

Купить дрова в Украине – не проблема, гораздо сложнее найти качественное топливо от поставщика, который быстро и без проблем доставит древесину в любой регион страны. Для разных пород характерны определенные свойства и особенности. Одно сырье целесообразнее использовать для растопки и обогрева зданий, другое больше подойдет для строительства. В печку можно закидывать далеко не все виды дров, а для камина больше подойдет топливо, которое не просто нагреет воздух в доме, но и будет излучать приятный аромат.

При выборе дерева нужно учитывать следующие особенности:

Для отопления дома через камин использование смолистых дров не допускается. Топливо начнет дымить, в результате чего будет появляться копоть и неприятный запах. Сосна при сгорании может стрелять угольками, которые при попадании на ковер или другую горючую поверхность могут привести к возгоранию. Дрова из хвойных можно использовать только в закрытых каминах. Если для отопления в здании предусмотрена печка, выбирайте древесину, которая прогорает долго. Такие породы характеризуются низкой интенсивностью горения и высокой теплоотдачей. Обращайте внимание на характеристики твердого топлива, в частности, на объем дыма, выделяющийся при сгорании. Желательно, чтобы в дымоходе печки оставалось как можно меньше золы.

Допущенные при распиле ошибки и некачественная просушка становятся причиной низкой эффективности и минимальной теплоотдачи. Твердое топливо просыхает только в процессе горения, в результате чего отдает большой объем дыма. Из-за наличия влаги дрова прогорают очень вяло. В процессе горения дом практически не прогревается, поэтому твердое топливо обязательно нужно предварительно просушить.

Виды и особенности лиственных пород

Дрова из деревьев лиственных пород – один из наиболее распространенных и приемлемых вариантов для отопления. Их популярность обусловлена высокоплотной структурой, которая обеспечивает длительность прогорания и высокую регулярную отдачу тепла. Смолы в лиственных породах практически отсутствуют, соответственно, такое топливо не дает копоти и не засоряет дымоход.

Виды лиственных пород:

Дуб. Стоит недешево, но в целом неплохой вариант. Для дуба характерна максимальная теплоотдача, поэтому такое топливо достаточно экономичное. Из-за высокой стоимости эта порода не так популярна, однако она часто используется как дополнение. Плотная структура затрудняет процесс розжига. Длительное время прогорания позволяет поддерживать температуру в доме. Качественное дерево наполняет здание приятным ароматом, поэтому его применение допускается и в печах, и в каминах. Ольха. Дрова этой породы могут иметь различные оттенки, по которым можно определить возраст, а также климатические условия, в которых росло дерево. Основное преимущество состоит в возможности быстрого и эффективного удаления влаги при просушивании. В составе ольхи присутствуют ароматические компоненты, позволяющие использовать дрова в коптилках. Но нужно учитывать, что с момента распила и подготовки запах сохраняется не более 3 лет. Осина. По характеристикам и качествам напоминает ольху. В процессе сгорания осина почти не дымит и не дает копоти. В некоторых случаях использование этого дерева даже полезно для дымоотвода. Например, если он засорен сажей, дым от осины может прочистить трубу. В составе испарений есть вещества, которые при оседании на саже размягчают отложения, что приводит к их расслаиванию. Липа. Чтобы распалить дрова, понадобится больше времени. Для липы характерна эффективная и длительная теплоотдача. За счет возможности удержания жара дерево долгое время сохраняет интенсивность горения. Специалисты также выделяют такую особенность, как наличие лечебных качеств в парах древесины. Однако они хранятся не дольше двух лет после распила и подготовки дров. Береза. Неплохой вариант, который также широко используется для отопления домов. Для березы характерны ароматические свойства, а также дезинфицирующие качества, за счет которых она часто применяется в дровяных банях. Несколько веков назад это дерево использовалось для лечения простуды и восстановления суставов. Помимо медицинских качеств, береза характеризуется высокой теплоотдачей – по сравнению с хвойными породами, эта характеристика выше на 25-30%.

Если основным критерием выбора является экономия, то лучше отдать предпочтение тополю или иве. Такие дрова менее качественные и достаточно быстро сгорают. Ива и тополь отдают значительно меньше тепла.