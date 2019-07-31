Ветераны проведут свой парад отдельно от Зеленского

Марш защитников Украины состоится, но без Зеленского

Марш защитников Украины, запланированный после отказа президента от проведения парада, все же будет проведен в День Независимости. Даже не смотря на попытку Зеленского усидеть на двух стульях и оформить акцию "Шествие Достоинства".

После того, как в Офисе президента объявили о том, что 24 августа по Крещатику вместе с Зеленским будут шагать ветераны, учителя и другие люди, которых "уважает Украина", в инициативе "Защити Украину" решили не отказываться от своей акции.

Реакцию президента и его представителей в оргкомитете альтернативного парада посчитали запоздалой, а также попыткой гибридно выйти из ситуации и возглавить акцию, которая не выгодна самому президенту.

- Подобные инициативы не помешают Маршу защитников Украины. Мы активно готовимся, уже создали оргкомитет, и ветераны выйдут на центральные улицы столицы, а что там будут делать от Офиса Президента - это их дело, - заявил один из организаторов парада, экс-боец батальонов "Гарпун" и "Киевская Русь" Павел Белоус.

Оргкомитет объявленного ветеранами войны парада вовсю готовится к проведению акции и считает, что шествие вместе с отстаивающими Независимость с оружием в руках рядом с уставшими от войны - плевок в лицо бойцам.

Напомним, Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. И тут же оправдался "излишней растратой средств". Правда, стоимость проведения акции он почему-то оценил в 300 миллионов, что не соответствует реальности. При этом именно такую сумму президент планирует потратить при переезде Офиса президента, поскольку гарант "не может там находиться из-за атмосферы".